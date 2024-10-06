Летіли ракети та "Шахеди": Україна відбила масштабну ворожу атаку 

У ніч проти 6 жовтня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів.

Про деталі атаки повідомили у Повітряних силах України.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника:

2 балістичні ракети "Іскандер-М"

1 крилату ракету "Іскандер-К"

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69

87 БпЛА типу "Шахед"

"Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу "Shahed" у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях", - йдеться у повідомленні.

25 безпілотників (станом на 09.00) БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ймовірно внаслідок активної протидії РЕБ.

Раніше повідомлялося, що вночі росіяни знову застосували проти Києва свої безпілотники. Ворожі дрони заходили хвилями і з різних напрямків.

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