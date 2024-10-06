Ворог безупинно атакує українські позиції: що відбувається на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 169 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог намагався шість разів штурмувати неподалік Липців, Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 22 атаки окупантів.

На Лиманському напрямку ворог за підтримки авіації атакував 10 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новосадового, Макіївки, Греківки та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Новосадового.

На Краматорському напрямку окупанти атакували десять разів у районах Ступочок, Часового Яру, Калинівки та Григорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Дачного та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Селидове та Крутий Яр.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Цукурине.

На Времівському напрямку противник здійснив чотири безуспішні штурми наших позицій в районі Богоявленки.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз безуспішно атакували у бік Новоданилівки.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області.

Раніше Генштаб повідомив, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, 21 бойову броньовану машину, 55 артилерійських систем, 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 101 автомобіль та 19 одиниць спеціальної техніки окупантів.

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