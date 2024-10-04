Чарівний образ: згадуємо одну з улюблених вечірніх суконь принцеси Діани

Про стиль і смак принцеси Діани завжди багато говорили, оскільки вона вміла вибирати гарне вбрання, яке привертало увагу публіки. Багато із суконь британської аристократки стали культовими, але були й ті, про які незаслужено мало говорять.

Одним із чарівних образів принцеси, в якому вона мала просто дивовижний вигляд, була яскраво-малинова вечірня сукня від британського бренду Victor Edelstein. Протягом багатьох років цей Модний дім працював з Діаною та створював для неї ексклюзивні вбрання.

Цю яскраву сукню у стилі 30-х років принцеса одягла 1990 року під час своєї поїздки до Вашингтона. В Америці Діана відвідала гала-вечір 4 жовтня.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Сукня принцеси була прикрашена безліччю складок, мала V-подібне декольте і трохи відкривала її плечі. Талія в неї була підкреслена, а ось спідниця мала складки, затин та асиметричний поділ. Вона пошита з шовку і була однією з улюблених вечірніх суконь принцеси, які вона носили ще як мінімум у Японії, Угорщині та Великій Британії.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

На спині сукню прикрашало елегантне драпування.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Цей вечірній образ Діана тоді доповнила невеликим клатчем, туфлями в тон сукні, а також браслетом із перлами та розкішними сережками з діамантами та перлами. Нині ці коштовності носить її невістка Кейт Міддлтон – нова принцеса Уельська.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

1997 року, буквально перед смертю, принцеса Діана виставила цю сукню на продаж на аукціоні Christie's, а отримані гроші направили на благодійність. Купила вбрання жінка на ім'я Жаклін Німс за 22 135 доларів. Також вона придбала тоді ще одне вбрання принцеси — коктейльну сукню із сірого шовку, створену модельєром Кетрін Вокер. За це вбрання вона заплатила 46 496 тисяч доларів.

Жаклін Німс та сукні принцеси Діани / Фото: Getty Images

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