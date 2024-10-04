Що подивитися: 5 нових серіалів для осіннього перегляду

Останнім часом багато студій потішили кіноманів новими проєктами – захопливими серіалами, від яких просто неможливо відірватися. У цій добірці ви знайдете шоу на будь-який смак.

"Каос"

Серіал розповідає про альтернативний світ, у якому справді правлять грецькі боги, на чолі яких – могутній Зевс. Однак не варто думати, що це серіал про Стародавню Грецію, оскільки дія відбувається в сучасному світі.

"Ідеальна пара"

Легкий детектив, у якому розповідається історія про загадкову смерть подруги головної героїні. Помирає дівчина буквально перед весіллям подруги, і та тепер намагається знайти винного. Під підозру потрапляють рідні та друзі нареченого.

"Пінгвін"

Цей серіал – продовження фільму "Бетмен" і дія в ньому розвивається через тиждень після подій у стрічці. Він розповідає про прихід Пінгвіна до влади у злочинному світі Готем-Сіті.

"Ніч бою: Пограбування на мільйон доларів"

Серіал розповідає історію про збройне пограбування, яке сталося в ніч історичного повернення боксера Мухаммеда Алі 1970 року на ринг.

"Монстри: історія Лайла та Еріка Менендесів"

Серіал розповідає реальну історію, яка сталася 1989 року. Він присвячений братам Менендес, засудженим за жорстоке вбивство своїх батьків у Беверлі-Гіллз.

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