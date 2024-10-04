Атаки сотнями Shahed вночі та вдень: експерт розповів, до чого готуватися

Військовий експерт розповів, як можна протидіяти ворожій навалі і чому кожен має стати частиною ППО.

Росія продовжує збільшувати кількість засобів повітряного нападу на Україну. Позаминулої ночі росіяни запустили 105 безпілотників типу "Shahed", якими атакували 15 областей України.

В результаті протиповітряного бою збито 78 ударних БпЛА. За інформацією Повітряних сил, один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, 23 ворожі БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ.

Треба готуватись до постійних атак

Як вже повідомляв ТСН.ua ворог намагатиметься посилювати повітряні атаки, щоб здійснювати їх у цілодобовому режимі.

"РФ збільшує кількість засобів повітряного нападу і вочевидь буде робити це надалі. Вони масштабують атаки саме "Шахедами" і намагаються вийти на постійний режим, щоб здійснювати їх щоденно і не тільки вночі, а й вдень. До цього нам варто готуватися. І не лише силам протиповітряної оборони, а й звичайним громадянам, яким доведеться вчитися жити в таких умовах – постійних атак", – розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник керівника Генштабу (2006–2010 рр.).

Зможуть запускати понад сотню дронів

Щодо можливостей виробництва дронів в Росії, то експерт зазначає, що раніше він був у межах десятків, а зараз вже вираховується сотнями. Це було дуже помітним по запусках ворожих БпЛА у вересні.

"Ворог масштабує виробництво дронів і посилює цей процес, щоб можна було запускати по Україні під сотню ударних дронів. А якщо це масштабування буде відбуватися і надалі, це означає для нас, що щоденний запуск буде понад сотню ударних БпЛА", – прогнозує Ігор Романенко.

Військовий експерт підкреслює, щоб це припинити, нам потрібно бити саме по заводам, де збирають дрони. Звісно, це вже частково відбувається. Але, щоб ефективно знищувати заводи з виробництва дронів потрібна далекобійна зброя та дозволи від наших союзників на нанесення ударів по території РФ.

На підприємствах мають з’явитися фахівці з РЕБ

Військовий експерт підкреслює, що нам потрібно підвищувати потенціал наявних засобів ППО, які мають знищувати навалу дронів.

"Окрім того, дуже важливо розповсюджувати засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та засоби подавлення по повітряним цілям. Справа у тому, що цим можуть займатися не тільки Сили оборони України, а й цивільні підприємства не лише підпорядковані ВПК. Там мають з’являтися фахівці з ППО, які будуть ефективно використовувати засоби РЕБ для подавлення ворожих цілей", – зазначає Ігор Романенко.

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Кожен має стати частиною ППО

Експерт підкреслює, що ситуація у нас складається така, що так чи інакше кожен український громадянин повинен ставати в якійсь мірі фахівцем з протиповітряної оборони.

"Працівник має знати базову інформацію про засоби повітряного нападу та як діяти під час їх застосування, а також вирішувати питання зі своїм керівництвом, яким чином можна захистити конкретне підприємство в місті. До речі, держава надала на це дозвіл, але оскільки всі кошти у першу чергу спрямовує на забезпечення Сил оборони, то підприємства мають самі продумувати та вирішувати ці питання. До того ж суспільство у цьому плані у нас більш спритніше, ніж якась державна структура. Тому ініціативність українців потрібно спрямовувати на опрацювання питань пов’язаних з ППО", – зазначає військовий експерт.

Скільки ще триватимуть дронові атаки?

Ігор Романенко додає, що Росія не припинить атаки "Шахедами", бо це значно дешевший засіб повітряного нападу, ніж використання ракет.

"Ворог буде продовжувати масштабувати їх виробництво та запуск, передусім для того, щоб морально та психологічно тиснути на наше населення, а по-друге – спробувати виснажити нашу систему ППО завдяки постійним атакам. Також не забуваймо, що ворог намагається вдосконалювати свої ударні дрони. Тому ця боротьба буде продовжуватися до кінця ведення бойових дій у цій війні", – підсумовує Ігор Романенко.

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