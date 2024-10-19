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Военные показали сбитый черный "Шахед": размеры впечатляют (видео)

Военные показали сбитый черный "Шахед": размеры впечатляют (видео)

Сбитый над Украиной вражеский черный "Шахед" / Фото: скриншот с видео

В кадре появляется украинский боец, приземливший вражеский ударный дрон.

Сбитый над Украиной вражеский "Шахед" черного цвета показали в Сети.

Видео опубликовал в своем ТикТок художник из Новой Каховки Максим Кильдеров.

На беспилотном летательном аппарате видны следы повреждений вследствие метких выстрелов по нему.

Впечатляют размеры сбитого беспилотника — примерно 3 на 3 метра.

В кадре также появляется украинский боец Давид, который и приземлил вражеский ударный дрон.

Военные показали сбитый черный "Шахед" гигантских размеров

Военные показали сбитый черный "Шахед" гигантских размеров

Напомним, что в конце прошлого 2023 года российская оккупационная армия начала атаковать Украину беспилотниками "Shahed" черного цвета.

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