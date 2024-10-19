Военные показали сбитый черный "Шахед": размеры впечатляют (видео)

В кадре появляется украинский боец, приземливший вражеский ударный дрон.
Сбитый над Украиной вражеский "Шахед" черного цвета показали в Сети.
Видео опубликовал в своем ТикТок художник из Новой Каховки Максим Кильдеров.
На беспилотном летательном аппарате видны следы повреждений вследствие метких выстрелов по нему.
Впечатляют размеры сбитого беспилотника — примерно 3 на 3 метра.
В кадре также появляется украинский боец Давид, который и приземлил вражеский ударный дрон.
Напомним, что в конце прошлого 2023 года российская оккупационная армия начала атаковать Украину беспилотниками "Shahed" черного цвета.
Читайте также: