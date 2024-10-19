"Динамо" разнесло "Оболонь" и вернуло себе лидерство в УПЛ (видео)

"Динамо" разгромило "Оболонь" в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на "Оболонь-Арене" в Киеве завершился со счетом 1:5 .

Еще до перерыва "бело-синие" трижды поразили ворота соперника. На 11-й минуте счет открыл Николай Шапаренко. Затем дубль оформил Владислав Ванат, который на 21-й минуте реализовал пенальти, а через восемь минут забил уже с игры.

На старте второго тайма подопечные Александра Шовковского отправили четвертый мяч в ворота "Оболони" – на 49-й минуте отличился Александр Караваев.

Через три минуты "пивовары" сократили отставание в счете – защитник динамовцев Тарас Михавко срезал мяч в свои ворота после прострела Виктора Близниченко.

На 73-й минуте "Динамо" вернуло себе преимущество в четыре мяча – Владимир Бражко из зоны перед штрафной площадкой пробил в дальний угол. Больше счет на табло не изменился.

Обзор матча "Оболонь" – "Динамо"

Благодаря этой победе "Динамо" (25 очков) вернулось на первое место в УПЛ. Команда Шовковского сдвинула с первой строчки "Александрию", которую теперь опережает на 2 балла. "Оболонь" (5 пунктов) занимает предпоследнюю, 15-ю позицию.

Следующий матч "Динамо" сыграет в четверг, 24 октября, против итальянской "Ромы" украинского форварда Артема Довбика в рамках 3-го тура основного раунда Лиги Европы. После этого "бело-синие" в воскресенье, 27 октября, будут принимать "Шахтер" в поединке УПЛ.

"Оболонь" свой следующий матч проведет в субботу, 26 октября, на выезде с "Карпатами" в рамках 11-го тура чемпионата Украины.

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