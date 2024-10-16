Как правильно реагировать на критику: советы психологов

Почему людям не просто принять критику

Психологи объясняют тем, что люди являются социальными существами, нуждающимися в одобрении и признании. Признание окружением наших заслуг очень важно для нас, а критика — вещь прямо противоположная. Поэтому слушать, а тем более принимать ее достаточно непросто.

Поэтому важно понимать и уметь правильно реагировать на критику и оставаться уверенным в себе человеком. Правильная реакция поможет не обращать внимания на провокационные фразы, сделать правильные выводы, чтобы продолжать движение вперед.

Главный инсайт осознанной реакции на критику – агрессию переводить в шутку, который предложил американский психолог Джеми Бакингом, который дал толчок к осознанию, что конструктивная критика является мощным импульсом для развития.

Рассмотрим стратегии, как эффективно реагировать на критику и воспринимать чужие мнения.

Перевести критику в дискуссию

Помните, что собеседник может сознательно использовать критику, чтобы манипулировать вами, чтобы вызвать определенную реакцию.

Еще собеседник может манипулировать вами в целях доминирования над вами. И если вы начинаете оправдываться, значит, он добился своего.

Но критика бывает и конструктивна и реально указывает на важные вещи. Если она в ответ вызывает волну возмущения, вы упускаете шанс улучшить те или иные навыки.

Что психологи советуют сделать в этих случаях? Вдохнуть и ответить собеседнику следующим образом: «Спасибо, что поделились своим мнением. Что, по вашему мнению, можно сделать во избежание этих ошибок?». Далее с холодной головой решить, полезна ли вам критика собеседника и как на нее реагировать или использовать. Важно помнить, что критика носит субъективный характер, с которой можно и не соглашаться. Лучше вежливое ответить на замечание — «Спасибо, учту», а дальше решить, была польза в словах спикера или нет.

Задавайте вопросы и просите детализировать

Пусть ваш критик расскажет, что именно ему не понравилось. Таким образом вы узнаете причины неудовлетворенности другого, тогда получите ценный урок и будете знать, что сделать в следующий раз, или же поймете, что за критикой на самом деле стояли эмоции оппонента, а не ваши действия. Она несправедлива, а потому не стоит вашего внимания.

Если вас часто критикует один и тот же человек, задумайтесь над его мотивами

Возможно, ваш критик постоянно выискивает у вас недостатки только потому, что хочет вас унизить. На такую критику лучшей реакцией будет согласие со всеми претензиями, приправленное улыбкой. Такой способ обезоружит вашего оппонента, ведь он поймет, что не может вас ничем затронуть. Также минимизировать критику коллег в таком случае можно, обратив все перечисленные недостатки в собственные преимущества.

Избегать подобных выражений как «это не так», «ложь», это не "верно"

Такая реакция на критику может только разжечь ссору, хотя объективно, собеседник критикуя вас, может действительно чего-то не знать. Сознание всегда воспринимает критику как атаку, и мы подсознательно хотим защищаться, поэтому нечаянно употребляем все эти слова. Поэтому лучше снова глубоко вдохнуть, сосчитать до десяти и ответить, например, таким образом «да, я вижу», «понятно», «интересно».

Помните о тоне вашего голоса

Он должен быть спокойным и дружелюбным. Даже признание своей вины агрессивным или ехидным тоном может направить ваш разговор в ненужное русло.

Ваш ответ не должен быть слишком длинным. Начинайте его со слова «Да» и добавьте еще несколько слов. Не стоит говорить "но" и пытаться оправдаться, ведь это создает впечатление незрелой личности.

Не зацикливаться на критике

Это нормально, что критика портит настроение. Но ненормально прокручивать услышанное круглосуточно, неделями и месяцами и видеть в критике злодея, у которого только одна цель — задеть ваши чувства и растоптать вашу самооценку.

В таких случаях полезно упомянуть, как вы критикуете других. Разве вы, указывая на ошибки, думали об этом круглосуточно? Нет, конечно, вы сразу фокусировались на других вещах, которыми переполнена жизнь. Так и с другими.

Чтобы научиться спокойно реагировать на критику, нужно в первую очередь уметь быстро брать себя в руки. Психологи советуют для этого такую технику:

Посчитайте про себя от 1 до 10 и обратно – с 10 до 1.

Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов.

Возьмите лист бумаги и напишите все, что думаете об этой ситуации и этом человеке. «Вылейте» эмоции на бумагу.

Возьмите карандаш и почеркайте все, что написано от души. Затем порвите и выбросьте – отрицательная энергия пойдет вместе с бумажкой.

Если чувствуете, что закипаете, прекратите разговор, если можете. Выйдите из разговора под любым правильным предлогом, если есть такой шанс.

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