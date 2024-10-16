Як правильно реагувати на критику: поради психологів

Чому людям не просто прийняти критику

Психологи пояснюють тим, що люди є соціальними істотами, які потребують схвалення та визнання. Визнання оточенням наших заслуг для нас дуже важливо, а критика — річ прямо протилежна. Тому чути, а тим більше приймати її досить непросто.

Через це важливо розуміти та вміти правильно реагувати на критику та залишатися впевненою у собі людиною. Правильна реакція допоможе не звертати уваги на провокативні фрази, зробити правильні висновки, щоб продовжувати рух вперед.

Головний інсайт усвідомленої реакції на критику - агресію переводити в жарт започаткований американським психологом Джемі Бакінгам, який дав поштовх до усвідомлення, що конструктивна критика є потужним імпульсом для розвитку.

Розглянемо стратегії як ефективно реагувати на критику та сприймати чужі думки.

Перевести критику в дискусію

Пам'ятайте, що співрозмовник може свідомо використовувати критику, щоб маніпулювати вами, щоб викликати певну реакцію.

Ще співрозмовник може маніпулювати вами з метою домінування над вами. І якщо ви починаєте виправдовуватися, значить, він домігся свого.

Але критика буває і конструктивною і реально вказує на важливі речі. Якщо вона у відповідь викликає хвилю обурення, втрачається шанс поліпшити ті або інші навички.

Що психологи рекомендують зробити у цих випадках? Вдихнути і відповісти співрозмовнику таким чином: «Дякую, що поділилися своєю думкою. Що, на вашу думку, можна зробити, щоб уникнути цих помилок?». Далі з холодною головою вирішити, чи корисна для вас критика співрозмовника та як на неї реагувати чи використовувати. Важливо пам'ятати, що критика носить суб’єктивний характер, з якою можна і не погоджуватися. Краще ввічлива відповісти на зауваження — «Спасибі, врахую», а далі вирішити, була користь у словах спікера чи ні.

Ставте питання та просіть деталізувати

Нехай ваш критик розповість, що саме йому не сподобалось. Таким чином ви дізнаєтеся причини незадоволеності іншого, тоді отримаєте цінний урок і знатимете як зробити краще наступного разу, або ж зрозумієте, що за критикою насправді стояли емоції опонента, а не ваші дії. Вона є несправедливою, а тому не варта вашої уваги.

Якщо вас часто критикує одна і та ж людина, задумайтеся над його мотивами

Можливо, ваш критик постійно вишукує у вас недоліки тільки тому, що хоче вас принизити. На таку критику найкращою реакцією буде згода з усіма претензіями, приправлена усмішкою. Такий спосіб обеззброїть вашого опонента, адже він зрозуміє, що не може вас нічим зачепити. Також мінімізувати критику колег у такому випадку можна, обернувши всі названі недоліки на власні переваги.

Уникати подібних виразів як «це не так», «неправда», це не "вірно"

Така реакція на критику може лише розпалити сварку, хоча об'єктивно, співрозмовник критикуючи вас, може дійсно чогось не знати. Свідомість завжди сприймає критику як атаку, і ми підсвідомо хочемо захищатися, тому ненароком вживаємо всі ці слова. Тому краще знову глибоко вдихнути, порахувати до десяти і відповісти, наприклад, таким чином «так, я бачу», «зрозуміло», «цікаво».

Пам’ятайте про тон вашого голосу

Він повинен бути спокійним та доброзичливим. Навіть визнання своєї провини агресивним чи єхидним тоном може направити вашу розмову в не потрібне річище.

Ваша відповідь не повинна бути занадто довгою. Починайте її зі слова «Так» та додайте ще декілька. Не варто говорити «але» і намагатися виправдатися, адже це створює враження незрілої особистості.

Не зациклюватися на критиці

Це нормально, що критика псує настрій. Але ненормально прокручувати почуте цілодобово, тижнями та місяцями та вбачати у критика лиходія, у якого є лише одна мета — зачепити ваші почуття і розтоптати вашу самооцінку.

У таких випадках корисно згадати, як ви критикуєте інших. Хіба ви, вказуючи комусь на помилки, думали про це цілодобово? Ні, звичайно, ви відразу фокусувалися на інших речах, якими переповнене життя. Так і з іншими.

Щоб навчитися спокійно реагувати на критику, потрібно в першу чергу вміти швидко брати себе в руки. Психологи рекомендують для цього таку техніку.

Порахуйте про себе від 1 до 10 і назад – з 10 до 1.

Зробіть кілька глибоких вдихів та видихів.

Візьміть аркуш паперу і напишіть все, що думаєте про цю ситуацію і цю людину. «Вилийте» емоції на папір.

Візьміть олівець і почеркайте все написане від душі. Потім порвіть та викиньте – негативна енергія піде разом з папірцем.

Якщо відчуваєте, що закипаєте, припиніть розмову, якщо можете. Вийдіть з розмови під будь-яким слушним приводом, якщо є такий шанс.

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