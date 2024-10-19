"Динамо" рознесло "Оболонь" та повернуло собі лідерство в УПЛ (відео)

"Динамо" розгромило "Оболонь" у матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Оболонь-Арені" в Києві завершився з рахунком 1:5 .

Ще до перерви "біло-сині" тричі вразили ворота суперника. На 11-й хвилині рахунок відкрив Микола Шапаренко. Потім дубль оформив Владислав Ванат, який на 21-й хвилині реалізував пенальті, а через вісім хвилин забив уже з гри.

На старті другого тайму підопічні Олександра Шовковського відправили четвертий м'яч у ворота "Оболоні" – на 49-й хвилині відзначився Олександр Караваєв.

Через три хвилини "пивовари" скоротили відставання в рахунку – захисник динамівців Тарас Михавко зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Віктора Блізніченка.

На 73-й хвилині "Динамо" повернуло собі перевагу в чотири м'ячі – Володимир Бражко із зони перед штрафним майданчиком пробив у дальній кут. Більше рахунок на табло не змінився.

Огляд матчу "Оболонь" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Динамо" (25 очок) повернулося на перше місце в УПЛ. Команда Шовковського посунула з першої сходинки "Олександрію", яку тепер випереджає на 2 бали. "Оболонь" (5 пунктів) посідає передостанню, 15-ту позицію.

Наступний матч "Динамо" зіграє у четвер, 24 жовтня, проти італійської "Роми" українського форварда Артема Довбика в рамках 3-го туру основного раунду Ліги Європи. Після цього "біло-сині" у неділю, 27 жовтня, прийматимуть "Шахтар" у поєдинку УПЛ.

"Оболонь" свій наступний матч проведе у суботу, 26 жовтня, на виїзді з "Карпатами" в рамках 11-го туру чемпіонату України.

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