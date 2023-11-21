Игнат рассказал о новой модели "Шахеда": особенности и угроза

Иран производит новые беспилотники "Шахед" с реактивным двигателем и черного цвета, что может осложнить сбивание этих дронов ночью.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Игнат напомнил, что российские войска начали в прошлом году использовать дроны-камикадзе "Шахед" в дневное время, а затем меняли время суток. Сейчас враг запускает эти беспилотники исключительно ночью, "чтобы мы визуально теряли их в небе".

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"Сейчас уже появились новости, что Иран новый "Шахед" выпускает с реактивным двигателем, с разными вариантами радиолокационного наведения. Этот "Шахед" очень реактивный и уже окрашен в черный матовый цвет, что еще может усложнить работу визуально. Не знаю, будет ли получать их Россия, но опыт такой у этих государств есть", – рассказал спикер Воздушных сил.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ночные удары по Украине! Игнат с подробностями о сбитии

Напомним, в середине ноября Игнат проинформировал, что Россия запускает производство ракет, однако имеет с этим определенные трудности. Поэтому в атаках по Украине вражеские войска будут делать ставку на дроны-камикадзе.

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