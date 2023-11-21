Громкое увольнение гендиректора OpenAI: сотни работников угрожают компании

Компания OpenAI заявила об увольнении генерального директора Сэма Альтмана. Это повлекло за собой громкий протест внутри компании. Более 500 из 700 сотрудников компании OpenAI угрожают уволиться.

Об этом пишет The New York Times.

В компании говорят, что причиной увольнения Сэма Альтмана стало то, что он "не всегда был откровенен в общении с советом директоров, что ограничивает его способность выполнять свои обязанности".

Работники компании устроили протест

Новость шокировала причастных к технологической индустрии. Впоследствии три старших исследователя OpenAI — Якуб Пахоцки, Александр Мадри и Шимон Сидор сообщили своим подавшим в отставку коллегам. Ушел с должности также топ-менеджер OpenAI Грег Брокман.

Из-за массового недовольства сотрудники компании OpenAI подписали открытое письмо. В нем говорится о том, если совет директоров не уйдет в отставку и не восстановит в должности генерального директора Сэма Альтмана, они уволятся.

"Процесс, с помощью которого вы уволили Сэма Альтмана и исключили Грега Брокмана из совета директоров

Председатель правления OpenAI и три ведущих исследователя ИИ объявили, что уходят из компании из-за увольнения CEO Альтмана Глава правления OpenAI и три ведущих исследователя ИИ объявили, что уходят из компании из-за увольнения CEO Альтмана, поставил под угрозу всю работу и взорвал нашу миссию и компанию. Ваше поведение ясно показало, что у вас нет полномочий контролировать OpenAI", — заявили работники.

Один из подписантов письма — Илья Суцкевер, главный научный сотрудник компании и член ее правления, обвиняемый в координации "переворота" против Альтмана.

"Я глубоко сожалею о своем участии в действиях совета директоров. Я никогда не собирался причинить вред OpenAI. Мне нравится все, что мы создали вместе, и я сделаю все, что смогу, чтобы объединить компанию", — написал он.

Тем временем нардепка от "Слуги народа", заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марианна Безугла выдвинула ряд обвинений военному руководству Украины.

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