Ігнат розповів про нову модель "Шахеда": особливості і загроза

Іран виготовляє нові безпілотники "Шахед" з реактивним двигуном і чорного кольору, що може ускладнити збивання цих дронів уночі.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Ігнат нагадав, що російські війська почали торік використовувати дрони-камікадзе "Шахед" у денний час, а потім змінювали час доби. Зараз ворог запускає ці безпілотники виключно вночі, "щоб ми візуально втрачали їх у небі".

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"Зараз вже з'явилися новини, що Іран новий "Шахед" випускає з реактивним двигуном, з різними варіантами радіолокаційного наведення. Цей "Шахед" є дуже реактивним і вже пофарбований у чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуально. Не знаю, чи отримуватиме їх Росія, але досвід такий вже в цих держав є", – розповів речник Повітряних сил.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нічні удари по Україні! Ігнат з подробицями про збиття

Нагадаємо, в середині листопада Ігнат поінформував, що Росія запускає виробництво ракет, однак має з цим певні труднощі. Тому в атаках по Україні ворожі війська робитимуть ставку на дрони-камікадзе.

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