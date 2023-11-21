Данілов попередив про "виклик для всього світу" і назвав країни-загрози

Якщо Захід не змінить ставлення до країни-агресорки Російської Федерації, то до осі зла Китай-Росія-Іран можуть приєднатися деякі країни Європи.

Таку думку висловив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов на Halifax International Security Forum.

За його словами,наразі у світі зростає геополітична конкуренція між США й Китаєм, а також частіше звучать слова про "новий світовий порядок і багатополярний світ".

"Росія – загроза для України, Китай – основна загроза для США, а союз Китай-Росія-Іран – виклик для всього світу. Якщо не відбудуться зміни в ставленні Заходу до Росії, зміни самої Росії, то через 15-20 років світ очікує нова "вісь зла", до якої увійдуть не лише КНДР, Китай, Іран і РФ, а й деякі європейські країни", - наголосив Данілов.

Він зауважив, що що війна на Близькому Сході та внутрішньополітична ситуація у США впливають на підтримку України.

"Увага до України може падати через прогнозовані конфлікти на Близькому Сході, Балканах, Кавказі, Центральній Азії, навколо Арктики та за володіння ресурсами. На Заході відчуватиметься втома від війни. Але потрібно спільно працювати над консолідацією союзників і партнерів щодо подальшої підтримки України ", – заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, також Олексій Данілов закликав Західних союзників змінити підхід у наданні допомоги Україні. З його слів, цього вимагає ситуація, яка склалась на фронті. Україна потребуватиме посиленої військово-технічної та фінансово-економічної допомоги, заявив Данілов.

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