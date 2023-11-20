"Тотальна мобілізація": Данілов про наслідки президентських виборів у РФ

У РФ проводять приховану мобілізацію на тлі виборів.

У Кремлі можуть запустити тотальну мобілізацію після проведення президентських виборів у березні 2024 року.

Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов

За його словами, Москва готується до тривалої війни.

"Росія виявилась стійкішою до західних санкцій, ніж очікувалось. Економіка країни все більше переходить на військові рейки. Можлива тотальна мобілізація після президентських виборів 2024 року", - сказав Данілов.

Він зазначив, що президентські вибори в РФ 17 березня наступного року стануть "знаковою датою" для Кремля.

"Після чергової інтронізації Путіна відбудеться цементування режиму, по суті руки будуть розв'язані", - заявив він.

Данілов у цьому контексті додав, що Україна і світова спільнота мають 3-4 місяці для відповідної підготовки.

Раніше Секретар РНБО зазначив, що в Україні "вискочили" проросійські персонажі, які розповідають про російську мову, балотування у президенти та інше.

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