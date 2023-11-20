Вчені підрахували, скільки потрібно робити вправи, щоб "компенсувати" день сидіння

Вчені вияснили, скільки часу необхідно робити вправи, щоб нейтралізувати негативні наслідки для здоров'я від сидіння протягом усього дня.

Про це пише Science Alert.

Дослідження показують, що для цього достатньо 30-40 хвилин навантажень на день. Саме стільки часу "фізичної активності помірної та високої інтенсивності" щодня – приблизно та кількість, яка збалансує 10 годин сидіння на місці, хоча будь-яка кількість вправ або навіть просто вставання певною мірою допомагає.

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Це засновано на метааналізі, опублікованому 2020 року, в якому аналізуються дев'ять попередніх досліджень, у яких взяли участь загалом 44 370 осіб у чотирьох різних країнах, які мали ту чи іншу форму фітнес-трекера.

Аналіз показав, що ризик смерті серед людей, які ведуть малорухливий спосіб життя, зростає в міру того, як час, що витрачається на фізичну активність середньої та високої інтенсивності, скорочується.

"У активних людей, які мають близько 30-40 хвилин фізичної активності помірної та високої інтенсивності, зв'язок між тривалим сидячим часом і ризиком смерті істотно не відрізняється від тих, у кого мала кількість сидячого часу", – пояснили дослідники у своїй статті.

Іншими словами, заняття деякими досить інтенсивними видами діяльності – їзда на велосипеді, швидка ходьба, робота в саду – можуть знизити ризик більш ранньої смерті до того рівня, який був би, якби ви не робили всього цього, сидячи без діла.

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Хоча метааналізи, подібні до цього, завжди вимагають ретельного об'єднання точок між окремими дослідженнями з різними добровольцями, в різних часових рамках та умовах, перевага цього конкретного дослідження полягає в тому, що воно засноване на відносно об'єктивних даних, отриманих з пристроїв, що носяться, а не на даних, які повідомляють самі люди.

На той час дослідження було опубліковано одночасно з випуском Глобальних рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я 2020 року щодо фізичної активності та малорухливої поведінки, складених 40 вченими на шести континентах. Британський журнал спортивної медицини (BHSM) також видав спеціальне видання, в якому представлені як дослідження, так і переглянуті рекомендації.

"Як підкреслюється в цих рекомендаціях, будь-яка фізична активність має значення, і будь-яка її кількість краща, ніж нічого, – сказав дослідник фізичної активності та здоров'я населення Еммануель Стаматакіс із Сіднейського університету в Австралії. – Люди, як і раніше, можуть захистити своє здоров'я та компенсувати шкідливі наслідки відсутності фізичної активності".

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Дослідження, засноване на фітнес-трекерах, загалом відповідає рекомендаціям ВООЗ 2020 року, які рекомендують 150-300 хвилин фізичної активності помірної інтенсивності або 75-150 хвилин інтенсивної фізичної активності щотижня для боротьби з малорухливою поведінкою.

Підіймання сходами замість того, щоб користуватися ліфтом, ігри з дітьми та домашніми тваринами, заняття йогою або танцями, виконання домашніх справ, ходьба та їзда на велосипеді – все це розглядається як способи, за допомогою яких люди можуть бути активнішими. Дослідники кажуть, що якщо вам не вдасться одразу ж виділити 30-40 хвилин, почніть із малого.

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