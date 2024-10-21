2022-го Україна вела таємні переговори з РФ: Умєров розкрив подробиці в інтерв'ю WP

За словами Рустема Умєрова, гуманітарний шлях контактів між Україною та Росією досі відкритий.

2022 року Україна через міжнародних партнерів вела секретні непрямі перемовини з РФ, у яких було кілька переговорних напрямків. Сполучені Штати "завжди були в курсі" цих контактів, тому що українська сторона "завжди проводила консультації з усіх питань".

Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю The Washington Post.

За словами Умєрова, результатом цих таємних переговорів був "гуманітарний коридор", який дозволив 400 тисячам українців виїхати з тимчасово окупованих Росією територій, обміни військовополоненими, політичними в’язнями та пораненими солдатами, а також "зернова угода", яка дозволила Україні відновити експортні шляхи агропродукції у Чорному морі.

Видання пише, що представники США підтвердили, що секретні переговори відбулися у 2022 році, коли Росія публічно погрожувала застосувати тактичну ядерну зброю.

"Коли я запитав Умерова, чи ведуться зараз такі кулуарні переговори, він відповів, що гуманітарний шлях досі відкритий", – зазначив автор статті Дэвид Игнатиус.

Нагадаємо, на думку журналіста Віталія Портнікова, твердження про те, що коли війна з Росією не закінчиться чітким, зрозумілим та справедливим миром, то вона розпочнеться знову через 6 місяців, є повним безглуздям. Росії потрібні будуть роки, щоб відновити економіку до стану постійної війни.

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