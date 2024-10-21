В Україні оголошена повномасштабна тривога

Сьогодні, 21 жовтня, в Україні оголошена повномаштабна повітряна тривога.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з Астрахані!" - повідомили Повітряні сили України.

Нагадаємо, 21 жовтня Росія атакувала Україну 119 дронами й ракетами. Сили ППО збили 59 російських безпілотників, ще 45 — локаційно втрачені. Є декілька влучань по цивільній інфраструктурі.

Вночі Київ зазнав інтенсивної повітряної атаки дронів, які запустила Російська Федерація. Повітряна тривога у столиці тривала понад п’ять годин, під час якої ворог намагався завдати удару по місту з різних напрямків. Усі безпілотники, яких було близько десятка, знешкодили сили ППО.

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