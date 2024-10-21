"Нам би встояти": Жорін оцінив перспективи деокупації територій

За словами військового, ситуація на фронті така, що "нам би встояти, а не мріяти про повернення територій".

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін не бачить можливостей повернення окупованих територій України найближчим часом. Натомість слід сконцентруватися на утриманні тих територій, які перебувають під контролем ЗСУ.

Про це Жорін сказав у інтерв’ю виданню "Фокус".

Оцінюючи перспективи повернення окупованих територій, заступник командира 3-ї ОШБр зазначив, що це надзвичайно складний процес.

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"Я, відверто кажучи, не бачу, як це зробити найближчим часом, з огляду на ті обставини і той розклад сил, які в нас є. Я вважаю, що сьогодні ми маємо тверезо сконцентруватися все-таки на утриманні тих територій, які в нас є", – висловився Жорін.

Він додав, що слід для себе поставити пріоритети. Мрії і плани про повернення територій – це добре. Проте треба також реально дивитись на речі та розуміти, що на сьогодні слід сконцентруватися на утриманні тих територій, які перебувають під українським контролем.

"Коли ми зможемо стабілізувати цю ситуацію, коли ми зможемо твердо стояти на тих позиціях, які ми сьогодні утримуємо, ми можемо говорити про повернення тих територій, які ми тимчасово не контролюємо", – зауважив заступник комбрига.

"Можу вам сказати, що ситуація на фронті така, що нам би встояти, а не мріяти про повернення територій. Безумовно, це треба буде робити, і в перспективі ми це будемо робити. Проте треба бути тверезими зараз", – додав Жорін.

До слова, раніше командир батальйону К-2 Кирило Верес висловив думку, що Україна поки не має потенціалу вийти на кордони 1991 року.

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