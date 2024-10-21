В Україні різко зміниться погода: такий прогноз шокує

До України мчить потепління. Після холодного і дощового періоду до України повернеться тепло – синоптики обіцяють до +18 градусів. Ба більше, експерти говорять і про теплу зиму.

Які ж температурні показники підготувала нам погода на новий робочий тиждень та вікенд – подробиці розповіла Вікторія Панченко в ексклюзиві TSN.UA.

Довгоочікуване потепління йде до України: синоптикиня Діденко назвала точну дату. Вона прогнозує нам чудову жовтневу погоду. За її даними, погода в Україні покращиться з початком нового тижня. За даними Наталки Діденко, буде сухо, сонячно, а вдень температура повітря підвищуватиметься до більш приємних +13...+17 градусів.

Примітно, що і Наталка Птуха зазначала – не виключено, що навіть від 20 жовтня антициклон слабшатиме, надійде інша повітряна маса і температура підвищуватиметься, а заморозки відступатимуть.

Трохи зміниться конфігурація повітряних потоків, тож дещо тепліша, відносно більш тепла повітряна маса в порівнянні з тією, яка є зараз, надійде до території нашої держави.

“Сподіваємося, що десь 21-22 числа заморозки будуть відходити. Хоча, звичайно, високих значень температури в нічні години все одно не очікуємо. Буде в межах +2 +7 градусів”.

Також Птуха висловила сподівання, що буде принаймні без заморозків, або якщо вони й будуть, то лише на поверхні ґрунту й досить локально. Водночас експертка додала, що денні максимуми цими днями нас можуть навіть потішити.

“Тому що до +15 загалом повітря може прогріватися, принаймні ось 23-24 числа більш така комфортна буде погода”.

Втім, +20 градусів в Україні вже не очікується. Хіба що на півдні ще може пригріти до +18.

"Але не більше. Загалом це все одно буде поле високого тиску, більш сонячна погода, досить комфортно. Бабиним літом це не назвеш, але можна зазначити, що трошки така комфортна жовтнева погода. Буде спокійно".

У понеділок, 21 жовтня, до України почнуть надходити теплі повітряні маси із заходу та півдня. На Закарпатті, на Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, а також в південних областях повітря прогріється до +13... +15 градусів. На сході та на півночі буде прохолодно +9... +10 градусів. Опадів не очікується, вранці подекуди можливі тумани. У вівторок, 22 жовтня, теплий атмосферний фронт пошириться майже на всю територію України, окрім частини Сумщини та Чернігівщини. Вдень очікується до +17, а в Криму – до +19 градусів. Без опадів. У середу, 23 жовтня, в Україні очікується тепла осіння погода з максимальною денною температурою до +18 градусів, опадів не очікується. Найтепліше буде в південних областях та в центрі. У Києві та в північних областях температура повітря прогріється до +13... +14 градусів.

В четвер, 24 жовтня, на територію нашої країни з півночі почнуть заходити арктичні повітряні маси, на Сумщині, Чернігівщині та на Харківщині вдень очікується до +8 градусів. На решті території збережеться суха і тепла погода з максимальними +18 градусів в південному регіоні і +17 на Закарпатті. Опадів не очікується. В п'ятницю, 25 жовтня, холодні повітряні маси, що будуть рухатися з півночі, витіснять теплий атмосферний фронт. Синоптики прогнозують на Закарпатті теплу погоду до +17 градусів, в південних і західних областях очікується до +13...+15 градусів. На решті території країни температура знизиться до +10 градусів. Опадів не прогнозується. Вихідними в Україні збережеться тенденція до поступового зниження температури. Тепліше буде на заході та на півдні країни – до +15 градусів. На півночі очікується незначне підвищення температури до +11 градусів. Без опадів.

Загадкова аномалія

Аномально тепле літо і теплий початок осені стали причинами однієї загадкової аномалії. У Києві в жовтні масово зацвів бузок, який росте у дворах столичних будинків. Еколог Олександр Соколенко у коментарі для ТСН.ua розповів, що на це вплинула і тривала посуха.

Еколог наголосив, що дерева квітнуть через аномальні погодні умови, які є наслідком кліматичних змін. Просто наслідки цих змін щорік стають все виразнішими.

Соколенко додав, що для рослин таке цвітіння, спричинене наслідками кліматичних змін, дуже шкідливе. Ба більше, наслідки кліматичних змін посилюються ще й завдяки несприятливим антропогенним умовам міста.

Погодні рекорди

Примітно, що, за прогнозом Укргідрометцентру, середня температура у жовтні є на 1-1,5 градуса вище норми.

Ба більше, раніше у Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів у Києві. Про це повідомив Укргідрометцентр з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.

Наприкінці вересня у Києві зафіксували одразу три температурних рекорди. Наприклад, мінімальна температура 27 вересня виявилась найвищою для цього дня, адже вона не опустилася нижче +17,3°С. Також середня добова температура повітря 28 вересня досягла найвищого значення для цієї дати – +23,1°С. Це перевищило попередній рекорд, встановлений 1927 року, на 2,0°С, а також перевершило кліматичну норму на 9,9°С. Загалом у вересні в Києві було встановлено 11 температурних рекордів. За даними синоптиків, перший осінній місяць цього року виявився найтеплішим від 19 століття. Найхолодніше було 19 числа, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +10,4°С, а найтепліше – 1 вересня, коли повітря прогрілося до спекотних +33,0°С. Водночас опадів у вересні 2024-го випало дуже мало – лише 36% від норми.

Якою буде зима

А тим часом стало відомо, що в Україні очікується досить тепла зима. Але можливі затоки арктичного холоду, тобто зниження температури. Про це в коментарі УНІАН розповіла Віра Балабух, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України.

Так, завдяки цьому повітряні маси на територію України виходитимуть з району Середземного моря та Атлантики. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект.

Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище – різке стратосферне потепління. Так, від цього та низки інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.