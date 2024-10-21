Як правильно сказати: "щиро дякую" чи "велике дякую"

Від українців часто можна почути фразу "велике дякую", однак її краще не вживати. Є інші варіанти сказати "дякую".

Як правильно висловити подяку – читайте нижче.

Відомий учитель та мовознавець Олександр Авраменко назвав правильні варіанти.

Він пояснив, що фраза "велике дякую" – граматично неправильна.

"У цьому разі треба пам'ятати: "дякувати" – це дієслово. А з дієсловами прикметники не поєднуються. Так, некоректно казати "швидке ходити", "міцне спати" або "велике дякувати", адже це набір слів", – зазначив Авраменко.

Натомість мовознавець уточнив: саме прикметники (вони відповідають на запитання "який?") поєднуються з іменниками (хто/що). Тобто ми кажемо так: "швидка хода", "міцний сон", "велика вдячність".

"Отже, правильно використовувати не "велике дякую", а "дуже дякую", "щиро дякую" або "вельми вдячний", – наголосив Авраменко.

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