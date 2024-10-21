Гендиректором "Укроборонпрому" став Олег Гуляк: що про нього відомо

За словами очільника Мінстратегпрому, Гуляк добре знає нагальні потреби війська і є досвідченим керівником.

Наглядова рада АТ "Українська оборонна промисловість" призначила на посаду гендиректора компанії Олега Гуляка. Він має досвід роботи в Міноборони та керівника напрямку логістики ЗСУ.

Про це повідомляється на сайті "Укроборонпрому".

Як зазначив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, Гуляк добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим керівником.

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"Головні завдання, які стоять тепер перед ним – збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури", – сказав Сметанін.

Зазначається, що призначенню Гуляка передували пошук та оцінка кандидатів, які проводило українське представництво Odgers Berndtson – міжнародної компанії, що спеціалізується на доборі керівників вищої ланки.

Кандидатами на посаду гендиректора були понад 20 людей, з яких до шортлиста потрапили троє. Наглядова рада провела з ними фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою. До співбесід були залучені представники посольств США, Великої Британії та Німеччини.

Голова наглядової ради "Укроборонпрому" Давід Ломджарія наголосив на важливості того, що найбільшу державну оборонну компанію очолила людина, яка має досвід роботи в Міністерстві оборони України та керівника напрямку логістики ЗСУ.

"Це – професіонал, який чудово розуміється на тому, що саме потрібно для Сил оборони України. Він є справжнім лідером: ініціативним, відповідальним та ефективним. Тому ми вирішили призначити Генеральним директором Товариства Олега Гуляка", – розповів Ломджарія.

Сам Гуляк подякував за довіру очолити "Укроборонпром".

"Наша праця є надважливою для досягнення Перемоги над ворогом. Попереду багато роботи, важливих завдань і нових викликів. Проте впевнений, разом з нашою командою ми досягнемо необхідних результатів", – висловився гендиректор компанії.

Біографія Олега Гуляка

Генерал-майор Гуляк Олег Вікторович народився 8 січня 1972 року в Миколаївській області.

Від 1993 року служить у ЗСУ. Розпочав військову кар’єру на посаді заступника командира розвідувальної роти аеромобільної дивізії.

Гуляк нагороджений медаллю "За військову службу Україні" та медаллю "За сумлінну службу" І та ІІ ступеня, відзнакою "Знак пошани".

Генерал-майор був командиром 72-го окремого механізованого батальйону 7-ї ОМБр українського миротворчого контингенту в Іраку, начальником 16-ї ОМБр, командиром 95- окремої аеромобільної бригади, начальником Одеської військової академії та заступником командувача Сил АТО.

До слова, влітку в Україні розпочав роботу перший цех німецької компанії Rheinmetall з ремонту і виробництва бронетехніки. Підприємство було створене спільно з "Укроборонпромом".

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