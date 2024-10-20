Якою буде зима 2024: синоптики зробили неочікуваний прогноз

Лютий холод чи аномальне тепло? Синоптики привідкрили завісу того, якою ж буде погода взимку в Україні. Кажуть, температура буде досить комфортною, однак без похолодань не обійдеться.

Коли “мінус” скує Україну та які максимальні позначки можна буде побачити на термометрі, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Зима в Україні

Якою буде зима цього року в Україні - питання, яке цікавить кожного українця. За словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України, кандидатки географічних наук Віри Балабух, антициклон спричинить аномальну погоду в Україні - зима цього року очікується теплою.

"В Атлантиці формується потужний антициклон, який виштовхуючи тепле повітря із субтропіків у бік України, спричинить встановлення аномальних для зими в нашому кліматичному поясі температур.”

Яка температура буде взимку?

За словами Віри Балабух, цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми, буде коливатися в межах від +5 до -5 градусів. Загалом, як наголошує Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температурних показників листопада.

"Але це не виключає короткочасних значних похолодань. Взимку 2024-2025 року можливі короткочасні арктичні вторгнення, які спричинять короткочасні, на два-три дні значні морози. Загалом зима буде такою ж теплою та м’якою, як і минулого року, з переважанням помірних температур.”

Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище - різке стратосферне потепління. Так, від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Про те, що зима в Україні не буде занадто суворою, розповідала і речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Експерт зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано. Водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Птуха нагадала, що впродовж поточного осіннього періоду (попри холодний період на початку жовтня у західних областях), спостерігається тенденція вищих за кліматичну норму температур.

"Друга і третя декади жовтня... Очікуємо, що можуть бути на кілька градусів вище кліматичної норми. Подивимось, знову ж таки, по завершенню місяця. Будемо аналізувати."

Птуха зауважила, що синоптики не виключають також можливостей: затоку в Україну холоду та арктичного повітря.

Що вдягати, аби не мерзнути?

Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися, кажуть у Міністерстві охорони здоров’я України.

Глобальне потепління

Ми добре пам’ятаємо, яким спектоним видалось літо цього року, тож не дивно, що синоптики попереджають і про теплу зиму. Клімат в Україні та світі суттєво змінюється. Впродовж останніх років кліматологи повідомляли про рекордні посухи. Зокрема, ними відзначився 2023-тій, пише The Washington Post, посилаючись на доповідь метеорологічного агентства. Льодовики за останні п'ять десятиліть втратили найбільшу кількість маси. А це може суттєво загрожувати водній стабільності для мільйонів людей, згідно зі звітом метеорологічного агентства.

Генеральна секретарка агентства заявила, що підвищення температури частково призвело до того, що гідрологічний цикл став «більш хаотичним і непередбачуваним» у такий спосіб, що може виробляти «або занадто багато, або занадто мало води» як через посухи, так і через повені.

Найспекотніший рік

У минулому році світ зіткнувся з найспекотнішим роком за всю історію спостережень. І літо цього року також було найспекотнішим літом за всю історію — з’явилися попереджувальні знаки про можливий новий річний рекорд у 2024 році.

У звіті йдеться, що південь Сполучених Штатів, Центральна Америка та країни Південної Америки, Аргентина, Бразилія, Перу та Уругвай, зіткнулися з широкомасштабною посухою та «найнижчим рівнем води, який коли-небудь спостерігався в Амазонці та озері Тітікака», на кордоні між Перу та Болівією.

Даних за 2024 рік ще немає, але в агентстві заявили, що надзвичайно спекотне літо, «дуже ймовірно», призведе до низького стоку річок цього року, і «в багатьох частинах світу ми очікуємо більшого дефіциту води».

Що там в Антарктиді?

Глобальне потепління внесло суттєві корективи в екосистеми різних регіонів. Серед них і Антарктида. Там спостерігається стрімке озеленення. Це стало відомо з досліджень, які опубліковані у журналі Nature Geoscience.

Швидкість росту рослин

Вчені використовували супутникові дані, щоб оцінити швидкість озеленення Антарктичного півострова у відповідь на зміну клімату. Якщо 1986 року рослинний покрив займав площу в один квадратний кілометр, то 2021-го — вже майже 12 квадратних кілометрів. У попередній науковій роботі самі автори вивчили зразки з екосистем, переважно мохових, на Антарктичному півострові. З’ясувалося, що швидкість росту рослин різко зросла останні десятиліття. Наразі ці висновки підтвердили за супутниковими даними.

За словами співавтора дослідження, у міру того, як ці екосистеми зміцнюються і теплішає клімат, площа озеленення зростає.

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