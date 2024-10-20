Какой будет зима 2024: синоптики сделали неожиданный прогноз

Лютый холод или аномальное тепло? Синоптики открыли занавес того, какой будет погода зимой в Украине. Говорят, температура будет достаточно комфортной, но без похолоданий не обойдется.

Когда минус скирует Украину и какие максимальные отметки можно будет увидеть на термометре, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Зима в Украине

Какой будет зима в этом году в Украине – вопрос, который интересует каждого украинца. По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины, кандидатки географических наук Веры Балабух, антициклон повлечет за собой аномальную погоду в Украине — зима в этом году ожидается теплой.

"В Атлантике формируется мощный антициклон, который выталкивая теплый воздух из субтропиков в сторону Украины, приведет к установлению аномальных для зимы в нашем климатическом поясе температур."

Какая температура будет зимой?

По словам Веры Балабух, этой зимой средняя температура воздуха зимой будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы, будет колебаться в пределах от +5 до -5 градусов. В целом, как отмечает Балабух, повышение зимних температур является тенденцией последних десятилетий. Становится уже нормальным, что температурные показатели января приближаются к типичным температурным показателям ноября.

Но это не исключает кратковременных значительных похолоданий. температур.”

В то же время, отметила она, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления — резкого стратосферного потепления. Так, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, прорвется ли в Украину арктический воздух.

О том, что зима в Украине не будет слишком суровой, рассказывала и пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Эксперт отметила, что о точном прогнозе говорить пока рано. В то же время можно предположить, учитывая тенденции последних лет. Птуха напомнила, что в течение текущего осеннего периода (несмотря на холодный период в начале октября в западных областях), наблюдается тенденция выше климатической нормы температур.

"Вторая и третья декады октября... Ожидаем, что могут быть на несколько градусов выше климатической нормы. Посмотрим опять же по завершению месяца. Будем анализировать."

Птуха отметила, что синоптики не исключают возможностей: залив в Украину холода и арктического воздуха.

Что одевать, чтобы не мерзнуть?

Едва ли не самым важным правилом для сохранения тепла является правильно подобранная одежда. Важно придерживаться принципа многослойности, то есть одевать сразу несколько вещей друг поверх друга. Они могут быть намного тоньше теплого свитера, но прослойки воздуха помогут сохранить температуру дольше. Конечно, единого и универсального правила нет, однако есть несколько действенных советов, которые точно помогут согреться, говорят в Министерстве здравоохранения Украины.

Глобальное потепление

Мы хорошо помним, каким спектоным выдалось лето этого года, так что не удивительно, что синоптики предупреждают и о теплой зиме. Климат в Украине и в мире существенно меняется. В последние годы климатологи сообщали о рекордных засухах. В частности, ими отличился 2023-й, пишет The Washington Post, ссылаясь на доклад метеорологического агентства. Ледники за последние пять десятилетий потеряли наибольшее количество массы. А это может существенно угрожать водной стабильности для миллионов людей согласно отчету метеорологического агентства.

Генеральный секретарь агентства заявила, что повышение температуры частично привело к тому, что гидрологический цикл стал «более хаотичным и непредсказуемым» таким образом, что может производить «либо слишком много, либо слишком мало воды» как из-за засухи, так и из-за наводнений.

Самый жаркий год

В прошлом году мир столкнулся с самым жарким годом за всю историю наблюдений. И лето этого года также было самым жарким летом за всю историю – появились предупредительные знаки о возможном новом годовом рекорде в 2024 году.

В отчете говорится, что юг Соединенных Штатов, Центральная Америка и страны Южной Америки, Аргентина, Бразилия, Перу и Уругвай столкнулись с широкомасштабной засухой и «самым низким уровнем воды, который когда-либо наблюдался в Амазонке и озере Титикака», на границе. и Боливией.

Данных за 2024 год еще нет, но в агентстве заявили, что чрезвычайно жаркое лето, «вероятно», приведет к низкому стоку рек этого года, и «во многих частях света мы ожидаем большего дефицита воды».

Что там в Антарктиде?

Глобальное потепление внесло существенные коррективы в экосистемы разных регионов. Среди них и Антарктида. Там наблюдается стремительное озеленение. Это стало известно из исследований, опубликованных в журнале Nature Geoscience.

Скорость роста растений

Ученые использовали спутниковые данные, чтобы оценить скорость озеленения Антарктического полуострова в ответ на изменение климата. Если в 1986 году растительный покров занимал площадь в один квадратный километр, то в 2021 уже почти 12 квадратных километров. В предыдущей научной работе сами авторы изучили образцы из экосистем, преимущественно моховых, на Антарктическом полуострове. Выяснилось, что скорость роста растений резко возросла в последние десятилетия. Эти выводы подтвердили по спутниковым данным.

По словам соавтора исследования, по мере того как эти экосистемы укрепляются и климат становится теплее, площадь озеленения растет.

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