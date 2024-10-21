В белом платье и с цветами: королева Камилла приехала с Чарльзом в Канберру

Это первый королевский визит в столицу Австралии почти за десятилетие. Короля и королеву тепло встретила публика.

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

Королева Камилла выглядела ослепительно в шикарном белом шелковом креповом платье от Anna Valentine, идеально дополненном эффектной брошью-ракушкой с бриллиантами и жемчугом, которую ранее носили королева Елизавета II и королева-мать Елизавета.

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

Брошь была изготовлена для лорда Кортленда-Томсена компанией Goldsmiths & Silversmiths Co. в 1919 году. Она имеет форму раковины-гребешка, полностью усыпанной бриллиантами, с единственной жемчужиной в центре, на которой подвешены пять бриллиантовых пампилей, заканчивающихся с бриллиантами грушевидной огранки.

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

Образ свой Камилла дополнила любимыми золотыми подвесками Kiki McDonough и пластиной с инициалами ее внуков, а также надела "браслет дружбы", а также браслет Van Cleef & Arpels и еще несколько золотых. У нее была красивая прическа и макияж.

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

Король Чарльз был в синем костюме, белой рубашке и синем галстуке в принт.

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

Отметим, что это 16-й официальный визит Чарльза в Австралию, страну, которая имеет для него особое значение, поскольку он провел здесь шесть месяцев, посещая школу, будучи подростком в 1966 году. Однако эта поездка особенно трогательна, поскольку это его первая крупная зарубежная встреча с тех пор, как в феврале ему сообщили о диагнозе рака. На период тура врачи разрешили королю повременить с лечением.

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

В Канберре королевская чета направилась к Австралийскому военному мемориалу, где возложила цветы к Могиле Неизвестного австралийского солдата.

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

Напомним, Чарльз и Камилла начали свой австралийский тур в Сиднее, где в воскресенье их приветствовали сотни доброжелателей у англиканской церкви Святого Фомы после посещения службы. А продолжит свой тур, посетив Сидней во вторник, а затем отправится в Самоа.

Королева Камилла и король Чарльз в Австралии / Фото: Associated Press

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