Украину накроют сильные заморозки: где будет холоднее всего

В Украине ударят заморозки, а температура воздуха снизится.

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Морозные выходные

19-20 октября в Украине ожидается прохладная погода и заморозки ночью. В отдельных регионах прогнозируется небольшой дождь. Об этом сообщили в "Украинском гидрометеорологическом центре". Синоптики также выпустили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

В то же время синоптики уточнили, что 19 и 20 октября в отдельных районах западных, северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областей будут сильные заморозки (в воздухе) на уровне 0…-5 °С (II уровень опасности).

Предупреждение для киевлян

Об опасных метеорологических явлениях предупредили и жителей столицы. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в ближайшее время в городе ожидаются сильные заморозки.

Ночью 18-20 октября в столице ожидаются сильные заморозки от 0-3°. Днем температура воздуха в Киеве 8-10 выше 0. II уровень опасности, оранжевый. Неблагоприятные погодные условия могут привести к гололедице на дорогах.

Когда в Украине снова потеплеет

Украинцы предупредили, что заморозки будут отходить. Об этом в интервью "24 Каналу" рассказала синоптик "Укргидрометцентра" Наталья Птуха.

Эксперт рассказала, что ночью 20 октября на большинстве территории заморозки ожидаются в воздухе. Впрочем, днем из-за прояснения температура будет удерживаться в пределах +7+13 градусов. Только в Закарпатье до +16.

По прогнозу синоптиков, прохладная погода с ночными заморозками будет держаться в Украине до 20 – 21 числа. Далее ожидается определенный сдвиг в синоптических процессах. Несколько изменится конфигурация воздушных потоков и несколько теплее, относительно более теплая воздушная масса по сравнению с той, которая есть сейчас, поступит на территорию нашего государства.

Какой будет зима

В Украине ожидается достаточно теплая зима. Но возможны заливы арктического холода, то есть понижение температуры. Об этом в комментарии УНИАН рассказала Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

В то же время, отметила она, метеорологи во всем мире говорят о риске для этой зимы из-за малоизученного явления — резкого стратосферного потепления. В частности, от этого и ряда других факторов будет зависеть то, будет ли прорываться в Украину арктический воздух.

Метеоролог уточнила, что летом в Украине наблюдалось аномальное тепло, а начало осени также достаточно жаркое и нехарактерное для осенней погоды.

Что касается возможных кратковременных заливов арктического воздуха, то есть снижения температуры, эксперт пояснила, что если общая фоновая температура будет достаточно высокой, то даже это снижение температуры не приведет к сильным морозам.

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