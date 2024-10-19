В одной из областей ввели графики отключений света

Несколько районов оказались без электричества.

В субботу, 19 октября, в Сумской области ввели аварийные отключения света. Будут действовать графики от первой до пятой очередей.

Об этом сообщили в "Сумыоблэнерго".

"В 08:57 на территории Сумщины введены графики аварийных отключений от первой до пятой очереди, согласно указанию НЭК "Укрэнерго"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района.

Как сообщалось, этой ночью кафиры устроили КАБами и "Шахедами" по Сумщине. Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры.

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