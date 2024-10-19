В одній з областей запровадили графіки відключень світла

Кілька районів опинилися без електрики.
У суботу, 19 жовтня, в Сумській області запровадили аварійні відключення світла. Будуть діяти графіки від першої до п'ятої черг.
Про це повідомили в "Сумиобленерго".
"О 08:57 на території Сумщини введені графіки аварійних відключень від першої до п'ятої черги, відповідно до вказівки НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району.
Як повідомлялося, цієї ночі окупанти вгатили КАБами та "Шахедами" по Сумщині. Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури.
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