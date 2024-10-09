Какой будет нынешняя зима в Украине: синоптик рассказала о погоде

В стране могут проявляться как теплые периоды, так и прохладные.

Вероятно, нынешняя зима в Украине не будет суровой. Впрочем, к холодным периодам тоже следует готовиться.

Об этом заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга.

"О зиме, к сожалению, пока говорить рано. Пока мы можем говорить только о тенденциях осени", — подчеркнула она.

Однако, объяснила Птуха, предварительно можно спрогнозировать, что зима не будет суровой. В течение трех месяцев будет больше теплых дней, чем холодных. По ее словам, тенденция такова, что будет все больше периодов с теплыми днями и все меньше периодов с холодными днями.

"Мы не исключаем возможностей, и они, конечно, могут быть – это заливы холода, заливы арктического воздуха. Просто их продолжительность, надеемся, учитывая последние месяцы (когда у нас каждый месяц температура выше климатической нормы была, и такая тенденция уже много) лет сохраняется), что все же в этом году зима не будет суровой, а более мягкой", — подчеркнула синоптик Укргидрометцентра.

Вместе с тем, Птуха подчеркнула, что определенные периоды холода зимой будут, к ним нужно готовиться. Впрочем, теплых периодов становится больше.

"Нужно быть готовыми к любым проявлениям погоды. У нас – сезонная страна, такое расположение, которое может проявляться как теплые периоды, так и холодные", — добавила она.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в Украине резко похолодает: синоптикиня назвала дату. Местами станет холодно, а также возможны сильные дожди.

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