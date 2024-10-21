Как правильно сказать: "искренне спасибо" или "большое спасибо"

От украинцев часто можно услышать фразу "большое спасибо", однако ее лучше не употреблять. Есть другие варианты сказать "спасибо".

Как правильно выловить благодарность – читайте ниже.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко назвал правильно варианты.

Он объяснил, что фраза "большое спасибо" – грамматически неправильная.

"В этом случае надо помнить: "спасибо" — это глагол. А с глаголами прилагательные не сочетаются. Да, некорректно говорить "скорое ходить", "крепкое спать" или "большое благодарить", ведь это набор слов", — отметил Авраменко.

В то же время языковед уточнил: именно прилагательные (они отвечают на вопрос "какой?") сочетаются с существительными (кто?/что?). То есть мы говорим так: "быстрая походка, крепкий сон, большая благодарность".

"Итак, правильно использовать не "большое спасибо", а "очень спасибо", "искренне благодарю" или "очень благодарен", - подчеркнул Авраменко.

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