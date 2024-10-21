Как правильно сказать: "искренне спасибо" или "большое спасибо"

Говорить "большое спасибо" неправильно.
От украинцев часто можно услышать фразу "большое спасибо", однако ее лучше не употреблять. Есть другие варианты сказать "спасибо".
Как правильно выловить благодарность – читайте ниже.
Известный учитель и языковед Александр Авраменко назвал правильно варианты.
Он объяснил, что фраза "большое спасибо" – грамматически неправильная.
"В этом случае надо помнить: "спасибо" — это глагол. А с глаголами прилагательные не сочетаются. Да, некорректно говорить "скорое ходить", "крепкое спать" или "большое благодарить", ведь это набор слов", — отметил Авраменко.
В то же время языковед уточнил: именно прилагательные (они отвечают на вопрос "какой?") сочетаются с существительными (кто?/что?). То есть мы говорим так: "быстрая походка, крепкий сон, большая благодарность".
"Итак, правильно использовать не "большое спасибо", а "очень спасибо", "искренне благодарю" или "очень благодарен", - подчеркнул Авраменко.
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