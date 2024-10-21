Садовий про мобілізацію: Якби людина, яка хоче воювати, могла отримати 500 тисяч, ми б мали значно більше охочих

Для досягнення перемоги важливо залучити більше громадян до роботи та забезпечити фінансові стимули для тих, хто готовий захищати країну.

Для того, щоб більше громадян мали бажання захищати свою країну, потрібен стимул. За пів мільйона гривень, ймовірно, було б більше охочих.

Про таку думку висловив в інтерв'ю РБК-Україна мер Львова Андрій Садовий.

"Тому я б використовував всі чинники. І ще раз наголошую, якби, наприклад, грубо кажучи, людина, яка хоче воювати, мала б можливість отримати 500 тисяч, ми б мали значно більшу кількість людей, які готові йти воювати. Де ми візьмем ці кошти? Якщо ми активізуємо всіх людей, які сидять вдома і бояться вийти на вулицю, щоб вони працювали, то тоді ми будемо мати більшу наповненість нашого бюджету і більше коштів буде", - сказав він.

Нагадаємо, 18 жовтня президент України Володимир Зеленський під час телемарафону розповів, що в Україні наразі не передбачена мобілізація з 18 років. Він також зазначив, що міжнародні партнери хочуть зниження мобілізаційного віку.

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