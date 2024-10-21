Враг не прекращает штурмов: в Генштабе сообщили, где горячее

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских захватчиков. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 67.

Об этом сообщает в Генштабе.

В Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. В то время как Купянском направлении российские кафиры дважды атаковали Силы обороны в районах Лозовой и Вишневого. Одно боеприкосновение еще продолжается.

"На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Новомихайловки, Петропавловки и Тернов. Шесть боев завершились, еще один — продолжается. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери", — говорится в сообщении.

Захватчики продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского и Переездного на Северском направлении. С начала суток там произошло два бесполезных штурма противника.

С начала суток на Краматорском направлении авиация кафиров нанесла удары КАБами и НАРами по Пазено, Майскому и Временному Яру.

На Торецком направлении агрессор однажды пытался вклиниться в нашу оборону в районе Торецка. По этому же городу оккупанты нанесли удары КАБами.

На Покровском направлении российские захватчики предприняли 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Селидового и Михайловки.

" Силы обороны сдерживают напор и отразили 18 атак противника, девять боеприкосновений – еще продолжаются ", — отметили в Генштабе.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 15 раз в сторону населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Максимильяновка, Георгиевка, Дальнее, Екатериновка и Антоновка.

На Ореховском направлении оккупационные войска однажды штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малой Токмачки.

"На остальных направлениях — без особых изменений. Продолжается операция в Курской области. Авиация России продолжает бить по российским городам и селам. С начала суток российские самолеты нанесли 22 удара 32 КАБами по собственной территории", — добавили в Генштабе.

Напомним, в результате ракетного удара по Кривому Рогу пострадали четыре человека.

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