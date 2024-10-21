Пытались торговать "трофейным" оружием россиян: СБУ разоблачила семерых "делков"

Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

СБУ совместно Нацполицией задержали 7 делков, пытавшихся торговать "трофейным" оружием россиян.

Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленников задержали в Днепре, а также в Закарпатской, Тернопольской и Житомирской областях. Среди изъятого у фигурантов – российские гранатометы "Джмиль", автоматы Калашникова и более 3 кг взрывчатки.

В Днепре:

задержан местный предприниматель, который нелегально вывозил трофейное оружие из районов бывших боев на восточном фронте, чтобы продать криминалитет.

для скрытого хранения средств поражения фигурант оборудовал схрон на территории своей СТО.

СБУ совместно Нацполицией задержали 7 дельцов

В Закарпатье:

на "горячем" задержан 50-летний житель Берегово, который пытался подпольно продать автоматическое оружие, боевые гранаты и крупную партию тротила. Все это злоумышленник прятал в подземном тайнике, который обустроил в лесу у своего частного дома.

СБУ совместно Нацполицией задержали 7 дельцов

В Тернопольской области:

разоблачены еще два дельца, предлагавшие трофейное оружие через специализированные интернет-форумы, а затем почтой отправляли его "заказчикам" как "автозапчасти".

СБУ совместно Нацполицией задержали 7 дельцов

В Житомирской области:

на нелегальной торговле оружием разоблачены три жителя Коростеня, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за кражи.

СБУ совместно Нацполицией задержали 7 дельцов

Фигуранты вывозили средства поражения из мест бывших боеприкосновений на востоке Украины, где находились как "волонтеры", а затем продавали найденное вооружение из-за личных уголовных связей.

По материалам СБУ задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Кропивницком.

Читайте также: