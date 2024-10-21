Пытались торговать "трофейным" оружием россиян: СБУ разоблачила семерых "делков"

Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.
СБУ совместно Нацполицией задержали 7 делков, пытавшихся торговать "трофейным" оружием россиян.
Об этом сообщает СБУ.
Злоумышленников задержали в Днепре, а также в Закарпатской, Тернопольской и Житомирской областях. Среди изъятого у фигурантов – российские гранатометы "Джмиль", автоматы Калашникова и более 3 кг взрывчатки.
В Днепре:
- задержан местный предприниматель, который нелегально вывозил трофейное оружие из районов бывших боев на восточном фронте, чтобы продать криминалитет.
- для скрытого хранения средств поражения фигурант оборудовал схрон на территории своей СТО.
В Закарпатье:
- на "горячем" задержан 50-летний житель Берегово, который пытался подпольно продать автоматическое оружие, боевые гранаты и крупную партию тротила. Все это злоумышленник прятал в подземном тайнике, который обустроил в лесу у своего частного дома.
В Тернопольской области:
- разоблачены еще два дельца, предлагавшие трофейное оружие через специализированные интернет-форумы, а затем почтой отправляли его "заказчикам" как "автозапчасти".
В Житомирской области:
- на нелегальной торговле оружием разоблачены три жителя Коростеня, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за кражи.
Фигуранты вывозили средства поражения из мест бывших боеприкосновений на востоке Украины, где находились как "волонтеры", а затем продавали найденное вооружение из-за личных уголовных связей.
По материалам СБУ задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним, Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Кропивницком.
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