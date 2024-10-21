Как согреться в квартире, если нет отопления: 6 лучших способов

Отсутствие централизованного отопления может стать настоящим испытанием, однако есть методы, которые помогут не замерзнуть в холодном доме.

Рассказываем о 6 самых эффективных способах сохранить в квартире тепло, даже если отопление еще не включено.

Утеплите все возможные поверхности

Если летом эксперты рекомендуют убирать с пола ковровое покрытие и плотный текстиль, то зимой они очень нужны, потому что помогают сохранять тепло.

Укладывайте на пол ковры, накрывайте кровати теплыми одеялами, бросайте на диваны по несколько подушек. Текстиль эффективно сохраняет тепло и постепенно отдает его, поэтому в помещении будет максимально тепло и комфортно. Комната, где нет плотных тканевых покрытий, остывает за 1-2 часа, в то время как помещение, декорированное текстилем, сохраняет тепло в течение 5 часов.

Находитесь больше времени на кухне

На кухне температура всегда будет выше, чем в других комнатах, ведь здесь готовится еда, идет тепло от горячей воды. Если вы работаете дома, то можно делать это за кухонным столом.

Чаще готовьте еду, используя духовку или плиту. Таким образом, вы не только нагреете помещение, но и согреетесь с помощью горячего блюда. Закрывайте кухонную дверь, чтобы сохранить тепло.

Максимально открывайте шторы

Чтобы использовать солнечное тепло, открывайте все шторы. Лучи дневного солнца помогут повысить температуру в помещении на несколько градусов даже в прохладную погоду.

После заката окна нужно закрывать, таким образом вы сохраните максимальное количество тепла в квартире.

Электрические грелки и одеяла

С помощью электрической грелки можно согреться во время сна. Просто поместите ее под одеялом, вы получите максимальное количество тепла и комфорта, сможете поскорее заснуть.

Еще можно приобрести электрическое одеяло, которое станет отличным решением, чтобы обеспечить себя теплом вечером и ночью. Такая вещь потребляет минимальное количество энергии, безопасная и комфортная в использовании, поэтому вы сможете наслаждаться чувством уюта и тепла всю ночь.

Согрейте ноги

Когда у нас мерзнут ноги, мы чувствуем холод в большей степени, потому что кровь медленнее циркулирует в нижних конечностях. Можно приобрести теплые шерстяные носки или меховые тапочки, затем согреть их в микроволновке или подержать в теплой духовке.

Перед тем как ложиться спать, можно положить несколько пластиковых бутылок с горячей водой у ног, таким образом вы согреетесь сами и нагреете кровать, вам будет значительно теплее и комфортнее спать.

Включайте газовую плиту

Этот совет подойдите тем, кто хочет согреть помещение. Закройте дверь и щели в окнах, включите газовую плиту и поставьте на конфорку кастрюлю с водой. После закипания образуется пар, который впоследствии нагреет кухню. Если у вас вместо газовой плиты стоит электрическая, такой метод обогрева может быть достаточно дорогим, поэтому лучше согреваться другим способом.

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