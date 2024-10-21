Як зігрітися у квартирі, якщо немає опалення: 6 найкращих способів

Відсутність централізованого опалення може стати справжнім випробуванням, однак є методи, які допоможуть не змерзнути в холодному помешканні.

Розповідаємо про 6 найефективніших способів зберегти у квартирі тепло, навіть якщо опалення ще не увімкнули.

Утепліть усі можливі поверхні

Якщо влітку експерти рекомендують прибирати з підлоги килимове покриття і щільний текстиль, то взимку вони вкрай потрібні, бо допомагають зберігати тепло.

Стеліть на підлогу килими, накривайте ліжка теплими ковдрами, кидайте на дивани по кілька подушок. Текстиль ефективно зберігає тепло і поступово віддає його, тому в приміщенні буде максимально тепло й комфортно. Кімната, де немає щільних тканинних покриттів, остигає за 1-2 години, водночас приміщення, декороване текстилем, зберігає тепло впродовж 5 годин.

Перебувайте більше часу на кухні

На кухні температура завжди буде вищою, ніж в інших кімнатах, адже тут готується їжа, йде тепло від гарячої води. Якщо ви працюєте вдома, можна робити це за кухонним столом.

Частіше готуйте їжу, використовуючи духовку чи плиту. Таким чином ви не лише нагрієте приміщення, а й зігрієтеся за допомогою гарячої страви. Зачиняйте кухонні двері, щоб зберегти тепло.

Максимально відкривайте штори

Щоб використати сонячне тепло, відкривайте всі штори. Промені денного сонця допоможуть підвищити температуру в помешканні на кілька градусів навіть за прохолодної погоди.

Після заходу сонця вікна треба зачиняти, таким чином ви збережете максимальну кількість тепла в оселі.

Електричні грілки та ковдри

За допомогою електричної грілки можна зігрітися під час сну. Просто помістіть її під ковдру, таким чином ви отримаєте максимальну кількість тепла й комфорту та зможете швидше заснути.

Ще можна придбати електричну ковдру, яка стане чудовим рішенням, щоб забезпечити себе теплом ввечері та вночі. Така річ споживає мінімальну кількість енергії, безпечна та комфортна у використанні, тому ви зможете насолоджуватися відчуттям затишку й тепла впродовж усієї ночі.

Зігрійте ноги

Коли у нас мерзнуть ноги, ми відчуваємо холод найбільшою мірою, бо кров повільніше циркулює в нижніх кінцівках. Можна придбати теплі вовняні шкарпетки або хутряні капці, потім зігріти їх у мікрохвильовці або потримати в теплій духовці.

Перш ніж лягати спати, можна покласти кілька пластикових пляшок з гарячою водою біля ніг, таким чином ви зігрієтеся самі й нагрієте ліжко, вам буде значно тепліше та комфортніше спати.

Вмикайте газову плиту

Ця порада підійте тим, хто бажає зігріти приміщення. Закрийте всі двері та щілини у вікнах, увімкніть газову плиту і поставте на конфорку каструлю з водою. Після закипання утвориться пара, яка згодом нагріє кухню. Якщо у вас замість газової плити стоїть електрична, такий метод обігріву може бути доволі дорогим, тому краще зігріватися в інший спосіб.

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