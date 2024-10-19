Чому в СРСР в "хрущовках" стелили винятково паркет: чи можна його реставрувати

Неодмінною частиною радянських "хрущовок" був паркет, який стелили виключно "ялинкою". Чому так робили? Виявляється, зовсім не тому, що це було красиво.

"Хрущовками" називають п'ятиповерхові (зазвичай) панельні чи цегляні будинки, які не мають технічного поверху, сміттєпроводу та ліфта. Їх масово споруджували за часів СРСР в період між 1957 та 1985 роками, коли країною правив Микита Хрущов (за це вони і отримали свою народну назву).

Підлогу таких "хрущовок" завжди вкривав паркет, який найчастіше клали "ялинкою". При цьому про якість дерев'яного матеріалу можна було лише мріяти. Чому так?

Справа в тому, що зводили "хрущовки" масово і у дуже стислі терміни, а паркет з бюджетної деревини вважався найкращим варіантом, тому що така сировина була вкрай доступною. Найчастіше дощечки виготовлялися з виробничих відходів, лише імітуючи деревину.

Як результат, така підлога дуже швидко псувалася, а тому вже через кілька років власникам таких квартир доводилося робити ремонт.

Трішки пізніше почали класти лінолеуми, тому що виробництво такого матеріалу було менш масштабним.

Реставрація радянського паркету: чи це можливо

Хоча сьогодні зустріти в старих "хрущовках" паркет-ялинку вкрай складно, але не неможливо. Звичайно, час залишив свій відбиток на дощечках, які і так не відрізнялися особливою якістю. Однак, за бажання ситуацію ще можна врятувати.

Навіть якщо покриття перебуває у жахливому стані, його можна реставрувати. Звичайно, найкраще звернутися до фахівців, які знають, як діяти в такому разі. Як правило, реставрація старого паркету складається з таких етапів: шліфування, ремонт тих дощечок, які вже дуже зіпсувалися, покриття ремонтною смолою, шпаклювання, лакування (гелювання).

Щоправда, набагато простіше не відновлювати радянський паркет, а замінити стару підлогу на щось більш сучасне і якісне.

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