Україна знову опинилася під ударом росіян: усі деталі ворожої атаки

Київ, Кривий Ріг, Харків, Суми та Запоріжжя - саме ці міста опинилися під ударом ворога у ніч проти 21 жовтня. Росіяни вже традиційно атакували Україну в понеділок. Запускали все, що тільки мали - ракети, дрони та авіаційні бомби. Без наслідків не обійшлося. Удар по Києву

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Вже традиційно ворог поставив під приціл столицю. Окупанти не зменшують інтенсивність повітряних атак по Києву. Про це інформує Сергій Попко, начальник КМВА. Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. Російські БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків. Вже о 4-ій ранку з’явилась інформація про перші наслідки ворожої атаки.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі. Попередньо, на відкритій території. Здійснюється обстеження. Пожежі не виявлено. Інформація щодо можливих руйнувань чи потерпілих на цю хвилину не надходила.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків ворожих дронів ще у двох районах міста.

"Унаслідок падіння уламків у Соломʼянському районі сталося загоряння покрівлі приватного житлового будинку. Пожежу оперативно локалізували. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці. У Голосївському районі уламком пошкоджене вікно та оздоблення стін у 9- поверховому житловому будинку. Пожежі немає. Потерпілих немає", - вказано в повідомленні.

Пізніше у КМВА повідомили, що силами усіх складових Сил Оборони всі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені.

"Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста. В Дніпровському районі, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила. В Голосіївському районі, в багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Без руйнування та пожеж. Постраждалих не виявлено.+++ На цей момент відомо про одного потерпілого у Соломʼянському районі. Медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя. Від госпіталізації постраждалий відмовився", - йдеться в повідомленні.

Наслідки атаки на Київщині

Тим часом поліція Київщини фіксує наслідки атаки ворога на регіон. За даними правоохоронців, у Київській області пошкоджень зазнали будинки місцевих жителів та автомобілі.

"Станом на 08:30 в одному з районів пошкоджено два багатоквартирні та один приватний будинки, гаражне приміщення, три автомобілі, а також місцевий ринок. Інформація про постраждалих наразі відсутня.Поліція Київщини нагадує громадянам, що під час оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та негайно прямувати до найближчого укриття", - вказано у повідомленні.

Згодом начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко також повідомив про те, що влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Однак в одному з населених пунктів пошкоджена покрівля багатоповерхового житлового будинку, а також вибиті вікна.

Атака на Кривий Ріг

Цієї ночі ворог не давав спокійно спати і жителям Кривого Рогу. Унаслідок ракетного удару по місту постраждали четверо людей. Серед поранених опинилася 12-річна дівчинка. Також пошкоджені готель, багатоповерхівки, автомобілі і не тільки. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Поранена 12-річна дівчинка. Її стан, на щастя, задовільний. Лікуватиметься вдома.Серед потерпілих і 22-річний чоловік та жінки 36 й 63 років. Всім надали необхідну меддопомогу", - йдеться в повідомленні.

За інформацією від правоохоронців, внаслідок ракетного удару у місті пошкоджено будівлю готелю, магазини, заклад культури. Вибиті вікна у п’яти багатоповерхівках, понівечені 14 автівок.

"20 жовтня близько 23:00 окупанти знову поцілили ракетою по місту. Внаслідок вибуху постраждали цивільні громадяни, серед яких дитина. Пошкоджено будівлю готелю, магазини, заклад культури. Вибиті вікна у п’яти багатоповерхівках, понівечені 14 автівок. Наразі на місці продовжують працювати слідчо-оперативні групи поліції, криміналістична лабораторія, медики та ДСНС. Правоохоронці збирають речові докази та документують наслідки воєнних злочинів ворога", - вказано в повідомленні.

Удар по Харкову

Моторошні наслідки ворожої атаки фіксують і у Харкові. Станом на третю годину ночі 21 жовтня там відомо про 12 постраждалих через російські обстріли. Про це інформує поліція Харківської області у повідомленні у соцмережах. Поліцейські задокументували наслідки ворожої атаки.

Тим часом Харківська обласна прокуратура опублікувала момент ворожого удару по Київському району міста Харкова.

За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, попередньо для ударів по місту ворог застосував авіаційний боєприпас.

Згодом у прокуратурі уточнили, що станом на 9 ранку 21 жовтня кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по Харкову вже становила 13 осіб.

Обстріл Сумщини

У ніч проти понеділка росіяни завдали авіаційного удару і по Сумській області. Під прицілом окупантів опинилась критична інфраструктура Роменського району, є знеструмлення. Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

"Ворог продовжує атакувати Роменщину. Сьогодні вночі, 21 жовтня росіяни нанесли авіаційний удар по критичній інфраструктурі Роменського району. Внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено. Аварійно-рятувальні служби працюють. Електропостачання відновлюється", -вказано в повідомленні.

Удар по Запоріжжю

Крім того, упродовж доби окупанти завдали 229 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Про це вранці 21 жовтня повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Лобковому, Пʼятихатках, Новодарівці, Новоданилівці, Малій Токмачці. 97 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне. 11 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку та Роботине.114 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного", - розповів Федоров.

Він додав, що надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Водночас мирні жителі не постраждали. А вже за кілька годин Федоров повідомив, що ворог знову атакував Запоріжжя.

"Росія завдала удар по житловому кварталу Запоріжжя. Попередньо, одна людина поранена. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поряд", - йдеться в повідомленні.

Як відпрацювала ППО?

Загалом цієї ночі противник атакував Україну ракетами різних типів, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу. Про це повідомили Повітряні Сили.

Станом на 09.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника. 1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

керована авіаційна ракета Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

керована авіаційна ракета Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Примітно, що окупанти навчились використовувати "шахеди" для розвідки. Про те повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, російські дрони тепер можуть робити фото.

"Росіяни опублікували кадри з камери шахеда. Як я і говорив раніше, рф використовує шахеди зараз також в якості розвідників, окрім цього значна кількість з них летить без бойової частини і керується дистанційно", - вказано в повідомленні.

Водночас Коваленко заспокоїв, що все більше "шахедів" збиватимуться українськими дронами.

Нагадаємо, Росія вгатила по житловому кварталу Запоріжжя: жахливі кадри з місця події.

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