Рютте предупредил о "значительной эскалации" в случае привлечения военных КНДР

Отправка войск Северной Кореи воевать с Россией в Украине будет означать значительную эскалацию, отметил Генсек НАТО.
Участие северокорейских военных в войне против Украины на стороне России будет означать "значительную эскалацию".
Об этом написал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в X.
По словам Рютте, он провел разговор с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Генсек отметил, что они общались о партнерстве Североатлантического альянса с Сеулом, оборонно-промышленном сотрудничестве и безопасности в Евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах.
"Отправка войск Северной Кореи воевать вместе с Россией в Украине будет означать значительную эскалацию", – написал Рютте.
Напомним, разведка Южной Кореи сообщила подробности о том, каких военных Северная Корея отправила на войну против Украины и как их переправляли в Россию.
Читайте также: