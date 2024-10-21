Рютте предупредил о "значительной эскалации" в случае привлечения военных КНДР

Отправка войск Северной Кореи воевать с Россией в Украине будет означать значительную эскалацию, отметил Генсек НАТО.

Участие северокорейских военных в войне против Украины на стороне России будет означать "значительную эскалацию".

Об этом написал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в X.

По словам Рютте, он провел разговор с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем. Генсек отметил, что они общались о партнерстве Североатлантического альянса с Сеулом, оборонно-промышленном сотрудничестве и безопасности в Евроатлантическом и Индо-Тихоокеанском регионах.

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"Отправка войск Северной Кореи воевать вместе с Россией в Украине будет означать значительную эскалацию", – написал Рютте.

Напомним, разведка Южной Кореи сообщила подробности о том, каких военных Северная Корея отправила на войну против Украины и как их переправляли в Россию.

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