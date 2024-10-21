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Как обеззаразить почву на огороде: как это правильно делать осенью

Как обеззаразить почву на огороде: как это правильно делать осенью

Как обеззаразить почву на огороде

Как дезинфицировать почву на огороде

Дезинфекция почвы необходима для повышения качества почвы, создания безопасных условий для роста растений. Если не обеззаразить почву, бороться с вредителями и болезнями растений будет сложно. В почве могут накапливаться патогенные микроорганизмы, личинки насекомых – майских жуков, проволочников и т.п., нематоды другое. Дезинфекция позволяет уничтожить большинство этих вредителей, уменьшая риски распространения болезней на вашем участке.

Регулировка кислотности почвы

Перед использованием каких-либо препаратов для обеззараживания почвы важно проверить кислотность почвы из-за того, что кислотность почвы может влиять на эффективность дезинфекции, поскольку некоторые вредители лучше выживают в кислых или щелочных условиях. Кроме того, некоторые вредители поселяются именно на кислых грантах, например проволочник. Поэтому, борьба с кислотностью, как то рассыпание на грядках доломитовой муки, мела или пепла не только снижают кислотность почвы, таким образом его улучшая, но и уничтожает проволочников.

Посадка сидератов

Среди биологических методов обеззараживания почв популярны и высадка сидератов, которые не только помогают уничтожить патогенные организмы, но и обогащают почву органическими веществами. В первую очередь речь идет о таких бобовых культурах, как люпин, горох, вика, а также горчицу и злаки.

После того как сидераты сойдут и приобретут достаточное количество массы, их нужно скосить и закопать в грунт. Это способствует уничтожению вредных микроорганизмов, а также повышению плодородия почвы органическим компостом, образующимся при разложении растений.

Обработка почвы метаризиумом дополнительно уничтожит вредителей и превратит органические остатки в полезные вещества для растений.

Химические методы обработки почвы

Среди популярных средств – хлорная известь, формалин, медный купорос и карбатион. Любое из этих средств важно использовать согласно инструкциям, так как чрезмерное использование может повлиять на качество почвы и растений. После применения химических средств почву необходимо оставить на несколько недель отдыхать, чтобы восстановить естественный баланс микроорганизмов.

Хлорная известь эффективна против бактериальных заболеваний и грибковых спор.

Медный купорос (сульфат меди) широко используется в борьбе с грибками, разводим одну столовую ложку купороса на 10 л воды. Этого раствора хватит на 5 кв. метров грунта.

Обрабатываем грунт железным купоросом. Для этого 500 г мочевины и 500 г железного купороса разводим в 10 л воды. Этим раствором опрыскиваем почву.

Для профилактики можно дополнительно использовать слабые растворы карбамида или аммиачной селитры.

Уксусная кислота дезинфицирует при температуре от +1 до +40 С, но требует времени на приготовление. Нужно смешать 0,5 л 9% уксуса и 0,1 л 3% перекиси водорода. Смесь настаивать в течение 7–10 дней в темном месте. Развести стакан этого раствора в 10 л воды и полить грядку, промачивая грунт на глубину 1-1,5 см.

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