Как обеззаразить почву на огороде: как это правильно делать осенью

Дезинфекция почвы необходима для повышения качества почвы, создания безопасных условий для роста растений. Если не обеззаразить почву, бороться с вредителями и болезнями растений будет сложно. В почве могут накапливаться патогенные микроорганизмы, личинки насекомых – майских жуков, проволочников и т.п., нематоды другое. Дезинфекция позволяет уничтожить большинство этих вредителей, уменьшая риски распространения болезней на вашем участке.

Регулировка кислотности почвы

Перед использованием каких-либо препаратов для обеззараживания почвы важно проверить кислотность почвы из-за того, что кислотность почвы может влиять на эффективность дезинфекции, поскольку некоторые вредители лучше выживают в кислых или щелочных условиях. Кроме того, некоторые вредители поселяются именно на кислых грантах, например проволочник. Поэтому, борьба с кислотностью, как то рассыпание на грядках доломитовой муки, мела или пепла не только снижают кислотность почвы, таким образом его улучшая, но и уничтожает проволочников.

Посадка сидератов

Среди биологических методов обеззараживания почв популярны и высадка сидератов, которые не только помогают уничтожить патогенные организмы, но и обогащают почву органическими веществами. В первую очередь речь идет о таких бобовых культурах, как люпин, горох, вика, а также горчицу и злаки.

После того как сидераты сойдут и приобретут достаточное количество массы, их нужно скосить и закопать в грунт. Это способствует уничтожению вредных микроорганизмов, а также повышению плодородия почвы органическим компостом, образующимся при разложении растений.

Обработка почвы метаризиумом дополнительно уничтожит вредителей и превратит органические остатки в полезные вещества для растений.

Химические методы обработки почвы

Среди популярных средств – хлорная известь, формалин, медный купорос и карбатион. Любое из этих средств важно использовать согласно инструкциям, так как чрезмерное использование может повлиять на качество почвы и растений. После применения химических средств почву необходимо оставить на несколько недель отдыхать, чтобы восстановить естественный баланс микроорганизмов.

Хлорная известь эффективна против бактериальных заболеваний и грибковых спор.

Медный купорос (сульфат меди) широко используется в борьбе с грибками, разводим одну столовую ложку купороса на 10 л воды. Этого раствора хватит на 5 кв. метров грунта.

Обрабатываем грунт железным купоросом. Для этого 500 г мочевины и 500 г железного купороса разводим в 10 л воды. Этим раствором опрыскиваем почву.

Для профилактики можно дополнительно использовать слабые растворы карбамида или аммиачной селитры.

Уксусная кислота дезинфицирует при температуре от +1 до +40 С, но требует времени на приготовление. Нужно смешать 0,5 л 9% уксуса и 0,1 л 3% перекиси водорода. Смесь настаивать в течение 7–10 дней в темном месте. Развести стакан этого раствора в 10 л воды и полить грядку, промачивая грунт на глубину 1-1,5 см.

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