Як знезаразити ґрунт на городі: як це правильно робити восени

Дезінфекція ґрунту потрібна для підвищення якості ґрунту, створення безпечних умов для росту рослин. Якщо не знезаразити ґрунт, боротися зі шкідниками та хворобами рослин буде складно. В грунті можуть накопичуватися патогенні мікроорганізми, личинки комах - хрущів, дротяників тощо, нематоди інше. Дезінфекція дозволяє знищити більшість цих загроз, зменшуючи ризики поширення хвороб на вашій ділянці.

Регулювання кислотності ґрунту

Перед використанням будь-яких препаратів для знезараження ґрунту, важливо перевірити кислотність ґрунту через те, що кислотність ґрунту може впливати на ефективність дезінфекції, оскільки деякі шкідники краще виживають в кислих або лужних умовах. Крім того, деякі шкідники оселяються саме на кислих грантах, наприклад, дротяник. Тому, боротьба з кислотністю, як то розсипання на грядках доломітового борошна, крейди або попелу не лише знижують кислотність ґрунту, таким чином його покращуючи, а й знищує дротяників.

Посадка сидератів

Серед біологічних методів знезараження ґрунтів популярним і висадка сидератів, які не лише допомагають знищити патогенні організми, але й збагачують ґрунт органічними речовинами. В першу чергу мова йде про такі бобові культури, як люпин, горох, вика, а також гірчицю та злаки.

Після того як сидерати зійдуть і набудуть достатньої маси, їх потрібно скосити та закопати в ґрунт. Це сприяє знищенню шкідливих мікроорганізмів, а також підвищенню родючості ґрунту органічним компостом, що утворюється при розкладанні рослин.

Обробка ґрунту препаратом метаризіумом додатково знищить шкідників і перетворить органічні залишки на корисні речовини для рослин.

Хімічні методи для обробітку ґрунту

Серед популярних засобів - хлорне вапно, формалін, мідний купорос та карбатіон. Будь-який з цих засобів важливо використовувати згідно з інструкціями, тому що надмірне використання може вплинути на якість ґрунту та рослин. Після застосування хімічних засобів ґрунт необхідно залишити відпочивати на кілька тижнів, щоб відновити природний баланс мікроорганізмів.

Хлорне вапно ефективне проти бактеріальних захворювань та грибкових спор.

Мідний купорос (сульфат міді) має широке застосування у боротьбі з грибками, розводимо одну столову ложку купоросу на 10 л води. Цього розчину вистачить на 5 кв. метрів ґрунту.

Обробляємо ґрунт залізним купоросом. Для цього 500 г сечовини та 500 г залізного купоросу розводимо у 10 л води. Цим розчином обприскуємо ґрунт.

Для профілактики можна додатково застосовувати слабкі розчини карбаміду або аміачної селітри.

Оцтова кислота дезінфікує при температурі від +1 до +40 °C, але потребує часу на приготування. Потрібно змішати 0,5 л 9%-го оцту і 0,1 л 3%-го перекису водню. Суміш настоювати протягом 7-10 днів у темному місці. Розвести склянку цього розчину в 10 л води та полити грядку, промочуючи ґрунт на глибину 1-1,5 см.

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