Чому "Шахеди" Путіна прориваються у Київ і кружляють над центром: експерти відповіли

Після нічної атаки "Шахедів" 21 жовтня, маршрут яких знов пролягав через столицю, в соцмережах багато громадян висловили занепокоєння через те, чому раніше їх збивали ще на підльоті до столиці, а тепер вони кружляють містом. До цього очевидці додають, що маршрути "Шахедів" залишаються майже незмінними тривалий час.

Військові експерти в коментарі для ТСН.ua розповіли, чому ситуація стала такою та що може змінитись найближчим часом.

"Чи варто нам недооцінювати ворога. Я думаю, що відповідь очевидна. Ні. Ворог адаптує свою діяльність в такий спосіб, щоб завдавати нам якомога більше проблем, використовуючи для цього менше ресурсів", — роз’яснює ситуацію колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов.

Та додає: "Атака "Шахедів", яка сталась вночі, як раз вкладається в логіку саме таких міркувань — ворог діє зухвало, думаю, певною мірою неочікувано для нас. Очевидно, що працювати по дронах і збивати їх над Києвом — це наражати на небезпеку житлові квартали, над якими проходять маршрути. Це очевидно. Наші мобільні вогневі групи працювали так, щоб завдати менше шкоди цивільному населенню в рамках протидії ворожим повітряним цілям. Я думаю, що це раціональний підхід".

На питання про те, чому "Шахеди" частіше фіксуються над Києвом, а не збиваються на підльоті до столиці, Селезньов відповів нам так:

"Часто ворог використовує незвичні, нестандартні маршрути, шукає слабкі місця в системі ППО, в мережі мобільних вогневих груп. Останніми треба посилювати периметр навколо столиці. Чим більшим буде цей периметр, тим більше вогневих груп нам буде потрібно".

Він не виключає, що путінська армія складає свого роду мапу розміщення груп, які збивають "Шахеди", щоб враховувати це під час наступної атаки.

"Тобто створюють для себе таку оперативну мапу, щоб використовувати під час комбінованих ракетно-дронових ударів по Україні. Шукають місця, де у нас немає мобільних вогневих груп", — каже Владислав Селезньов та не виключає, що такі атаки можуть бути передвісниками комбінованих атак.

Резюмуючи, експерт додає: "Ворог накопичує ресурс, щоб гарантовано занурити Україну у блекаут. Зараз він знаходиться на етапі планування таких операцій, на етапі розвідки та дорозвідки. Те, що ми спостерігаємо зараз над столицею — це складова цього процесу".

Використовують по-максимуму

Військовий експерт Роман Світан вважає, що зараз путінська армія максимально використовує "Шахеди" для атак по Києву.

"Вони збільшили кількість "Шахедів" на цьому напрямку. Буде збільшено кількість мобільних груп, які не дадуть цим дронам залітати до Києва. Зараз у ворога є основне питання — "засушити" ППО в Києві. Але протягом тижня ситуація зміниться", - припускає Роман Світан.

Чи є такі атаки передвісниками масованого удару — на це питання Світан відповів нам так:

"Це можливо, але не обов’язково. Ракет у них вистачає, є більше тисячі. Те, що росіяни зараз не гатять масовано ракетами — це не пов’язано з накопиченням. У них є запас ракет на 10 атак. Ці атаки "Шахедами" скоріш за все пов’язані з намаганнями "засушити" ППО, досягти того, щоб у нас не залишилось ракет, щоб ми їх використали по "Шахедам". Їм зараз немає сенсу гатити ракетами, вони розуміють, що вони будуть збиті".

При цьому Світан не виключає того, що відсутність масованих ударів Росії по Україні може бути пов'язана з якимись домовленостями.

"Наприклад, з домовленостями про те, що нам не дають далекобійної зброї. Це геополітика. Але атака можу статись в будь-який час, домовленості можуть бути розірвані в будь-який момент", — резюмував експерт.

Військові показали збитий чорний “Шахед” гігантських розмірів

Раніше повідомлялось про те, навіщо Росія щоночі тероризує Київ дронами.

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