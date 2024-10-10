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На Сумщині пролунав 141 вибух

На Сумщині пролунав 141 вибух

Росія не зупиняється в атаках на Сумщину / Фото: Новинарня

Ворог продовжує обстрілювати Сумську область

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 9 жовтня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна державна адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 99 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 141 вибух. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Річківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Дружбівська Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

  • Великописарівська громада: здійснено удари FPV-дронів (8 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи), артилерійські обстріли (6 вибухів).
  • Новослобідська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (5 вибухів).
  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи), артилерії (15 вибухів), FPV-дронами (5 вибухів), КАБ (8 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: був удар FPV-дрона (1 вибух).
  • Миропільська громада: завдано атаку FPV-дронів (5 вибухів).
  • Краснопільська громада: здійснено удари FPV-дронів (2 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: були удари FPV-дронів (3 вибухи).
  • Есманьська громада: зафіксовано удар FPV-дронів (2 вибухи).
  • Свеська громада: завдано атаку FPV-дронів (4 вибухи), мінометний обстріл (5 вибухів).
  • Середино-Будська громада: здійснено удари FPV-дронів (12 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (6 вибухів), мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Річківська громада: росіяни вдарили КАБами (12 вибухів).
  • Миколаївська громада: були пуски КАБ (2 вибухи).
  • Дружбівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Хотінська громада: ворог вдарив з артилерії (3 вибухи), мінометів (10 вибухів), FPV-дронами (8 вибухів).

Нагадаємо, 3 жовтня у Сумах пролунали вибухи. В мешканців закликають перебувати в безпеці. 

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