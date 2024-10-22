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У РФ прогриміли вибухи поблизу ТЕЦ

У РФ прогриміли вибухи поблизу ТЕЦ

Росіяни заявили про атаку / Фото: із соцмереж

Є інформація й про пожежу на заводі каучуку.

Жителі міста Єфремова в Тульській області повідомили про двох вибухах. Вони прозвучали з різницею в п'ять хвилин.

Про це інформують рос"ЗМІ"

Перевіряється інформація про падіння БПЛА в районі місцевої ТЕЦ.

Також про пожежу поруч із Єфремівським заводом синтетичного каучуку повідомляють місцеві жителі. По їх словам, загоряння відбулося після двох вибухів, які прозвучали в 02:10 і 02:15 за місцевим часом. 

Офіційної інформації поки немає.

Нагадаємо, раніше БПЛА атакували склад боєприпасів у Воронезькій області, тому владі довелося евакуювати два села.

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