У РФ прогриміли вибухи поблизу ТЕЦ

Є інформація й про пожежу на заводі каучуку.
Жителі міста Єфремова в Тульській області повідомили про двох вибухах. Вони прозвучали з різницею в п'ять хвилин.
Про це інформують рос"ЗМІ"
Перевіряється інформація про падіння БПЛА в районі місцевої ТЕЦ.
Також про пожежу поруч із Єфремівським заводом синтетичного каучуку повідомляють місцеві жителі. По їх словам, загоряння відбулося після двох вибухів, які прозвучали в 02:10 і 02:15 за місцевим часом.
Офіційної інформації поки немає.
Нагадаємо, раніше БПЛА атакували склад боєприпасів у Воронезькій області, тому владі довелося евакуювати два села.
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