"По щелчку пальцев" - як сказати українською

Говоримо українською - як буде "по щелчку пальцев"

У повсякденному житті часто вживаються слова та словосполучення, запозичені з російської мови, суржики. Найчастіше труднощі виникають із фразеологізмами, адже вони дослівно не завжди перекладаються. Одним із таких не простих висловів є "по щелчку пальцев".

Як українською сказати "по щелчку пальцев"

Значення словосполучення "по щелчку пальцев" -- "миттєво". В українській мові є кілька синонімічних висловів, зазначає мовознавець Олександр Авраменко.

"Може бути кілька варіантів, залежно від ситуації мовлення. Перший, "на раз-два". Скажімо, ну не можу я це зробити на раз-два".

Ще можна сказати "раз-два — і кінець" або "раз-два — і готово".

А "якщо ж це не тільки миттєво, а й легко, то є такі народні перли: "раз плюнути" або "як Сіркові муху з'їсти" — відповів мовознавець.

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