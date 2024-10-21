"По щелчку пальцев" — как сказать на украинском

Говорим на украинском — как будет "по щелчку пальцев"

В повседневной жизни часто употребляются слова и словосочетания, взятые из русского языка, суржики. Чаще всего трудности возникают с фразеологизмами, ведь они дословно не всегда переводятся. Одним из таких не простых изречений является "по щелчку пальцев".

Как на украинском сказать "по щелчку пальцев"

Значение словосочетания "по щелчку пальцев" — "мгновенно". В украинском языке несколько синонимических высказываний, отмечает языковед Александр Авраменко.

"Может быть несколько вариантов, в зависимости от ситуации речи. Первый, "на раз-два". Скажем, ну не могу я это сделать на раз-два".

Еще можно сказать "раз-два — і кінець" или "раз-два — і готово".

А "если же это не только мгновенно, но и легко, то есть такие народные перлы: "раз плюнути" або "як Сіркові муху з'їсти ..." — ответил языковед.

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