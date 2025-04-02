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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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США все еще могут навредить России экономически: британский эксперт назвал вариант

Белый дом мог бы эффективно снизить цены на нефть, нанося ущерб крупнейшему экспорту Москвы.

Автор публикации
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Путин и нефть

Продажа нефти приносит прибыль России для ведения войны / © ТСН.ua

Несмотря на то, что против России уже введено большое количество западных санкций, США все еще имеют возможность навредить государству-агрессору экономически.

Такое мнение высказал военный аналитик Майкл Кларк в британском издании Sky News.

По его словам, благодаря партнерству на Ближнем Востоке и заполняя рынок другими производителями, Белый дом мог бы эффективно снизить цены на нефть, нанося ущерб крупнейшему экспорту Москвы.

«США полностью перевернули энергетический рынок за последние 15 лет из-за технологии гидроразрыва. Америка имеет гораздо больше власти над ценами на нефть и газ, чем когда-либо раньше», — пояснил он.

Кларк также говорит, что вторичные санкции, направленные против всех, кто торгует с Россией, тоже могут сработать.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп в случае отказа Москвы от перемирия пригрозил ввести дополнительные пошлины на нефть из России и предупредил, что те, кто будет покупать нефть у России, не смогут вести бизнес в Соединенных Штатах.

Дата публикации
Количество просмотров
441
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