США все еще могут навредить России экономически: британский эксперт назвал вариант

Продажа нефти приносит прибыль России для ведения войны / © ТСН.ua

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Несмотря на то, что против России уже введено большое количество западных санкций, США все еще имеют возможность навредить государству-агрессору экономически.

Такое мнение высказал военный аналитик Майкл Кларк в британском издании Sky News.

По его словам, благодаря партнерству на Ближнем Востоке и заполняя рынок другими производителями, Белый дом мог бы эффективно снизить цены на нефть, нанося ущерб крупнейшему экспорту Москвы.

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«США полностью перевернули энергетический рынок за последние 15 лет из-за технологии гидроразрыва. Америка имеет гораздо больше власти над ценами на нефть и газ, чем когда-либо раньше», — пояснил он.

Кларк также говорит, что вторичные санкции, направленные против всех, кто торгует с Россией, тоже могут сработать.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп в случае отказа Москвы от перемирия пригрозил ввести дополнительные пошлины на нефть из России и предупредил, что те, кто будет покупать нефть у России, не смогут вести бизнес в Соединенных Штатах.