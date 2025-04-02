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США все еще могут навредить России экономически: британский эксперт назвал вариант
Белый дом мог бы эффективно снизить цены на нефть, нанося ущерб крупнейшему экспорту Москвы.
Несмотря на то, что против России уже введено большое количество западных санкций, США все еще имеют возможность навредить государству-агрессору экономически.
Такое мнение высказал военный аналитик Майкл Кларк в британском издании Sky News.
По его словам, благодаря партнерству на Ближнем Востоке и заполняя рынок другими производителями, Белый дом мог бы эффективно снизить цены на нефть, нанося ущерб крупнейшему экспорту Москвы.
«США полностью перевернули энергетический рынок за последние 15 лет из-за технологии гидроразрыва. Америка имеет гораздо больше власти над ценами на нефть и газ, чем когда-либо раньше», — пояснил он.
Кларк также говорит, что вторичные санкции, направленные против всех, кто торгует с Россией, тоже могут сработать.
Напомним, недавно президент США Дональд Трамп в случае отказа Москвы от перемирия пригрозил ввести дополнительные пошлины на нефть из России и предупредил, что те, кто будет покупать нефть у России, не смогут вести бизнес в Соединенных Штатах.