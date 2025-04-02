Студент съел пасту пятидневной давности и умер во сне

Паста с томатами / © Credits

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Молодой человек умер во сне спустя 10 часов после того, как съел тарелку пасты с помидорами пятидневной давности.

Об этом пишет Daily Star.

20-летний студент, известный как Эй-Джей, сильно заболел и начал часто блевать после того, как съел стоящие на кухне спагетти при комнатной температуре. Как сообщается, он разогрел блюдо в микроволновке, а затем пошел заниматься спортом, но через 30 минут ему стало плохо.

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Бельгийский парень вернулся домой с головной болью, болью в животе, тошнотой и диареей. Вместо того чтобы обратиться к врачу, он решил проспаться. Предполагая, что имеет дело с типичным случаем пищевого отравления, он просто выпил воду. Однако, к сожалению, на следующее утро родители нашли его мертвым в постели.

Позже было установлено, что смерть наступила около 4 утра, примерно через 10 часов после того, как он съел еду. Вскрытие показало, что Эй-Джей умер вследствие некроза печени и острого панкреатита.

Этим случаем, поначалу появившимся в американском журнале клинической микробиологии в 2008 году, недавно поделился доктор Бернард на своем канале YouTube. Доктор Бернард, анализирующий и делящийся необычными медицинскими случаями, объяснил, как бактерии привели к преждевременной смерти Эй-Джея.

Национальная референс-лаборатория пищевых вспышек подтвердила, что спагетти были заражены «значительным количеством» бактерий. В видео доктор Бернард заявляет: «Эй-Джей — здоровый 20-летний мужчина. Многие люди едят макароны или любую другую лапшу, которая осталась на день-два, и с ними все хорошо. Будьте осторожны с едой, которая пролежала более нескольких часов. Если еда пахнет странно, всегда лучше перестраховаться, чем жалеть потом».

В случае с Эй-Джеем посмертный мазок фекалий обнаружил наличие в его организме Bacillus cereus, печально известного пищевого патогена, известного тем, что он производит токсины. Образцы остатков пищи студента, отправленные в Национальную референс-лабораторию вспышек пищевых заболеваний (NRLFO), также показали значительное присутствие B. cereus.

Хотя B. cereus ассоциируется с пищевыми отравлениями, все чаще сообщается о нем как причине серьезных и потенциально смертельных инфекций желудочно-кишечного тракта, согласно данным Национальной медицинской библиотеки США.

Доктор Бернард подчеркнул, что тяжесть болезни, которой страдал Эй-Джей, трагически умерший в октябре в 2008 году, не является «типичной». Однако он отметил важность соблюдения правил хранения продуктов питания, чтобы предотвратить подобные случаи.

Быстропортящиеся продукты рекомендуется хранить в холодильнике в течение двух часов после приготовления. Свежую птицу, рыбу и мясной фарш следует употребить или заморозить в течение двух дней после приготовления, а говядину, телятину, баранину или свинину в течение трех-пяти дней.

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