ДНК-тест женщины закончился арестом ее бабушки по делу о нераскрытом убийстве

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Случайный тест ДНК обернулся для Дженны Герватовски неожиданным образом. 23-летняя девушка не поверила своим глазам, когда результаты подтвердили ее связь с нераскрытым делом об убийстве в 1997 году, что привело к аресту ее бабушки.

Об этом пишет Daily Star.

Дженна получила набор FamilyTreeDNA в подарок. Она не ожидала ничего особенного, но вскоре ей позвонили из таинственного номера.

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«Я знала о деле Бэйби Гарнет всю свою жизнь», — рассказала Дженна из штата Мичиган, США. «Но узнать, что к ней причастна моя бабушка, было для меня шоком».

Дело, датируемое 1997 годом, всколыхнуло маленькое общество, когда тело умершего младенца было найдено в выгребной яме в кемпинге Garnet Lake Campground — недалеко от места, где выросла Дженна.

В течение 27 лет следователи не могли установить личность ребенка или найти свидетелей, и дело было закрыто. Но спустя десятилетие детектив сообщил Дженне, что ее ДНК совпало, что указывало на ее родство с погибшим младенцем.

Согласно судебным документам, детективы снова открыли дело в 2017 году и сотрудничали с судебно-медицинской компанией, чтобы выделить ДНК из части бедренной кости младенца Гарнет.

Когда Дженна поделилась новостью со своей матерью, Карой Герватовски, она услышала скептический ответ. Кара подозревала, что это может быть афера, тем более что дедушка Дженны недавно стал мишенью для кого-то, кто выдавал себя за детектива.

Но позже в тот же вечер Дженна получила еще один звонок от старшего судебного генеалога и специалиста по холодным делам из Identifinders International, который попросил данные для входа в FamilyTreeDNA Дженны, чтобы загрузить ее ДНК в другую базу данных.

Убедившись, что это мошенничество, Дженна отказалась и положила трубку.

Дженна Герватовски

Неделю спустя, когда Дженна была на работе, ей в панике позвонила мама и приказала срочно вернуться домой. Дженна приехала и увидела, что мама сидит за кухонным столом с ее двоюродной сестрой. Полиция связалась с двоюродной сестрой, чтобы объяснить ситуацию с Бейби Гарнет.

Судебные записи показывают, что тест ДНК Дженны показал, что она является сводной племянницей Бэйби Гарнет. Кара, впоследствии согласившаяся предоставить свой собственный образец ДНК, оказалась сводной сестрой Бейби Гарнет.

Дженна сказала, что это откровение вынудило ее маму поставить все точки над «i». Кара сказала детективам: «Если это может быть кто-нибудь, то только моя мама».

42-летняя Кара жила отдельно от своей матери, Нэнси Герватовски, когда ей исполнилось 18 лет из-за напряженных отношений. С тех пор Дженна не встречалась со своей бабушкой.

Генеральная прокуратура штата Мичиган утверждает, что Нэнси родила ребенка самостоятельно в своем доме в Ньюберри, и утверждает, что смерти ребенка в результате асфиксии можно было бы избежать, если бы ему была оказана медицинская помощь.

Нэнси Герватовский / Фото: Mackinac County Sheriffs Office

Адвокаты Нэнси предполагают, что у нее произошли непредсказуемые роды в ванне, в результате чего ребенок застрял в родовых путях. Они утверждают, что во время родов Нэнси потеряла сознание, а когда проснулась, то обнаружила ребенка мертвым.

Кроме того, защита отмечает, что в 1997 году Нэнси не имела доступа к телефону или мобильному, что не позволило ей обратиться за помощью. Она признает, что спрятала мертворожденного ребенка в сумку и оставила его в кемпинге, но ее адвокаты утверждают, что она действовала, находясь в состоянии шока и терпя сильную боль после родов.

Сейчас Нэнси обвиняют в открытом убийстве, за которое ей грозит пожизненное заключение, а также в непреднамеренном убийстве и сокрытии смерти человека.

Ее защитники настаивают на закрытии дела, утверждая, что государство не может доказать, что ребенок родился живым. Они также потребовали, чтобы любые заявления, сделанные Нэнси во время полицейских допросов, были отклонены, ссылаясь на нарушение ее права на адвоката.

Обвинения утверждают, что комментарии Нэнси о том, что она рассматривала возможность аборта и не обратилась за медицинской помощью во время беременности, имеют отношение к установлению мотива.

Ожидается, что судья решит, будут ли предъявлены обвинения против Нэнси.

Размышляя о пережитом, Дженна сказала: «Это было невероятно тяжело и травматично. Я никогда не встречалась с такой жестокостью».

Напомним, как для другой женщины подарок теста ДНК от тети оказался бомбой замедленного действия. Это был сюрприз со скелетом в шкафу.