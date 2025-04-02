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Мобилизуют ли мужчину, который болеет гипертонией: подробности
Почти каждый второй мужчина в возрасте старше 45 лет болеет гипертонической болезнью.
В Украине гипертония не всегда является основанием для отсрочки мобилизации. Решение зависит от степени заболевания и наличия сопутствующих нарушений. В некоторых случаях мужчины с гипертонией III степени могут быть освобождены от службы, но при определенных условиях.
Об этом говорится в Положении о военно-врачебной экспертизе.
Гипертонию III степени диагностируют при АД 180/110 мм рт. ст. и больше. Мужчины с таким диагнозом могут получить отсрочку от мобилизации, если:
Симптоматическая артериальная гипертензия с ассоциированными состояниями.
Гипертония III степени, не поддающаяся коррекции даже максимально допустимыми дозами препаратов.
Гипертония III степени в сочетании с инфарктом миокарда, инсультом, сосудистой деменцией или хронической гипертензивной энцефалопатией III стадии.
Кровоизлияния в сетчатке с отеком диска зрительного нерва.
Постоянную форму фибрилляции предсердий.
Аневризма аорты или стеноз магистральных артерий более 50%.
Когда мобилизация все же возможна
Если гипертония III степени диагностирована, но без тяжелых необратимых поражений органов отсрочка не предоставляется. Такие мужчины могут быть призваны для службы в: частях обеспечения, ТЦК и СП, медицинских и логистических подразделениях, учебных центрах, военных вузах, войсках связи
Гипертония II и I степени: можно ли служить
Гипертония II степени (давление 160-179/100-109 мм рт. ст.) – мужчины признаются пригодными, но только для некоторых военных специальностей. Они могут служить в тыловых подразделениях.
Гипертония I степени (давление 140-159/90-99 мм рт. ст.) – мужчины признаются пригодными для службы в любых частях.
На практике отсрочку получают только те, у кого гипертония сопровождается серьезными осложнениями. В других случаях мужчины могут быть мобилизованы, даже если у них стойкое повышение АД.
Напомним, мужчины в возрасте 50 лет подлежат призыву в Украине на общих основаниях , однако граждан старшего возраста, то есть 50-60 лет, мобилизовать на боевые позиции не должны. В то же время, нарушением закона такие действия не будет.