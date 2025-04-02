ДНК-тест жінки закінчився арештом її бабусі у справі про нерозкрите вбивство

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Випадковий тест ДНК обернувся для Дженни Герватовскі несподіваним чином. 23-річна дівчина не повірила своїм очам, коли результати підтвердили її зв’язок з нерозкритою справою про вбивство 1997 року, що призвело до арешту її бабусі.

Про це пише Daily Star.

Дженна отримала набір FamilyTreeDNA у подарунок. Вона не очікувала нічого особливого, але невдовзі їй зателефонували з таємничого номера.

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«Я знала про справу Бейбі Гарнет все своє життя», — розповіла Дженна зі штату Мічиган, США. «Але дізнатися, що до неї причетна моя бабуся, було для мене шоком».

Справа, яка датується 1997 роком, сколихнула маленьку громаду, коли тіло померлого немовляти було знайдено у вигрібній ямі в кемпінгу Garnet Lake Campground — неподалік від місця, де виросла Дженна.

Протягом 27 років слідчі не могли встановити особу дитини або знайти свідків, і справа була закрита. Але через десятиліття детектив повідомив Дженні, що її ДНК збіглося, що вказувало на її спорідненість із загиблим немовлям.

Згідно з судовими документами, детективи знову відкрили справу 2017 року і співпрацювали з судово-медичною компанією, щоб виділити ДНК із частини стегнової кістки немовляти Гарнет.

Коли Дженна поділилася новиною зі своєю матір’ю, Карою Герватовскі, вона почула скептичну відповідь. Кара підозрювала, що це може бути афера, тим більше, що дідусь Дженни нещодавно став мішенню для когось, хто видавав себе за детектива.

Але пізніше того ж вечора Дженна отримала ще один дзвінок від старшого судового генеалога і фахівця з холодних справ з Identifinders International, який попросив дані для входу до FamilyTreeDNA Дженни, щоб завантажити її ДНК в іншу базу даних.

Переконавшись, що це шахрайство, Дженна відмовилася і поклала слухавку.

Дженна Герватовскі

Тиждень по тому, коли Дженна була на роботі, їй в паніці зателефонувала мама і наказала терміново повернутися додому. Дженна приїхала і побачила, що мама сидить за кухонним столом з її двоюрідною сестрою. Поліція зв’язалася з двоюрідною сестрою, щоб пояснити ситуацію з Бейбі Гарнет.

Судові записи показують, що тест ДНК Дженни показав, що вона є зведеною племінницею Бейбі Гарнет. Кара, яка згодом погодилася надати свій власний зразок ДНК, виявилася зведеною сестрою Бейбі Гарнет.

Дженна сказала, що це одкровення змусило її маму поставити всі крапки над «і». Кара сказала детективам: «Якщо це може бути хтось, то лише моя мама».

42-річна Кара жила окремо від своєї матері, Ненсі Герватовскі, відколи їй виповнилося 18 років через напружені стосунки. Відтоді Дженна не зустрічалася зі своєю бабусею.

Генеральна прокуратура штату Мічиган стверджує, що Ненсі народила дитину самостійно у своєму будинку в Ньюберрі, і стверджує, що смерті дитини внаслідок асфіксії можна було б уникнути, якби їй була надана медична допомога.

Ненсі Герватовскі / Фото: Mackinac County Sheriffs Office

Адвокати Ненсі припускають, що у неї сталися непередбачувані пологи у ванні, в результаті чого дитина застрягла в родових шляхах. Вони стверджують, що під час пологів Ненсі знепритомніла, а коли прокинулася, то виявила дитину мертвою.

Крім того, захист зазначає, що в 1997 році Ненсі не мала доступу до телефону або мобільного, що не дозволило їй звернутися по допомогу. Вона визнає, що сховала мертвонароджену дитину в сумку і залишила її в кемпінгу, але її адвокати стверджують, що вона діяла, перебуваючи в стані шоку і терплячи сильний біль після пологів.

Зараз Ненсі звинувачують у відкритому вбивстві, за яке їй загрожує довічне ув’язнення, а також у ненавмисному вбивстві і приховуванні смерті людини.

Її захисники наполягають на закритті справи, стверджуючи, що держава не може довести, що дитина народилася живою. Вони також вимагали, щоб будь-які заяви, зроблені Ненсі під час поліцейських допитів, були відхилені, посилаючись на порушення її права на адвоката.

Звинувачення стверджує, що коментарі Ненсі про те, що вона розглядала можливість аборту і не звернулася за медичною допомогою під час вагітності, мають відношення до встановлення мотиву.

Очікується, що суддя вирішить, чи будуть висунуті звинувачення проти Ненсі.

Розмірковуючи про пережите, Дженна сказала: «Це було неймовірно важко і травматично. Я ніколи не зустрічалася з такою жорстокістю».

Нагадаємо, як для іншої жінки подарунок тесту ДНК від тітки виявився бомбою сповільненої дії. Це був сюрприз зі скелетом у шафі.